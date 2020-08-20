通貝里要求默克爾在氣候保護中發揮帶頭作用

據德國廣播電台，德國《時代周報》在線和N-TV電視台報道，德國總理默克爾周四上午在柏林總理府會晤了瑞典氣候保護活動人士格雷塔通貝里（Greta Thunberg）。17歲的少女通貝里要求默克爾在保護氣候的國際努力中發揮帶頭作用。

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通貝里要求默克爾在國際氣候保護中發揮帶頭作用，並要求歐盟停止所有對化石燃料的投資。這位“星期五為未來”運動創始人還向默克爾總理遞交了一份請願書。

通貝里在會晤後表示，默克爾肩負着巨大的責任，但同時也擁有領導氣候保護戰鬥的巨大機遇。通貝里還表示，默克爾“非常友好”。

默克爾發言人賽博特在會晤後表示，默克爾總理在會晤中強調說，氣候保護是一個全球挑戰，工業國家為此在減少廢氣排放中負有特別的責任。堅持執行巴黎氣候保護協議是氣候保護的基礎。

除了通貝里外，參加會晤的還有德國氣候保護活動家Luisa Neubauer和來自比利時的兩名活動家。該會晤被媒體稱為氣候峰會。

社民黨議會黨團副主席米爾斯敦促默克爾將言語付諸實現，並修訂《可再生能源法》。左翼黨聯邦議員貝丁則指責默克爾給氣候保護剎車，多年來保護了汽車工業等有損氣候的行業。