多方運作 俄院方終給德國專機轉移納瓦爾尼開綠燈

44歲的納瓦爾尼本周五依舊在西伯利亞的奧姆斯克第一急救醫院接受搶救，該醫院負責人表示，他的情況已經穩定下來，醫院決定不反對他被轉移到其親屬指定的其他醫院接受後續治療。

廣告 繼續瀏覽後續

昨天夜間抵達奧姆斯克機場的德國救援飛機仍等在停機坪上，希望當夜將納瓦爾尼接到德國。當天，訪問法國的德國總理默克爾提出，納瓦爾尼可以在德國得到充分的醫療救治，前提是“他本人要提出這個請求”。法國總統馬克龍也表示，納瓦爾尼可以選擇法國或者德國任意一個國家，接受充分的保護與醫療幫助。法德兩國領導人還對納瓦爾尼如何陷入昏迷表示憂慮。根據納瓦爾尼發言人的說法，他很可能是喝了摻有別的物質的茶水，以至於一上飛機就不省人事。

周五早些時候，奧姆斯克第一急救醫院負責人曾表示，納瓦爾尼體內沒有任何毒性殘留物，根據專程從莫斯科前來檢查納瓦爾尼的醫生的說法，他的血液和尿液當中沒有任何毒性物質，應該不是中毒，而是“碳水化合物失衡，代謝紊亂，也許是血糖水平急劇下降而引起的”。院方之前還稱他的健康狀況不穩定，不能轉移到國外。但隨機德國醫生在獲准對納瓦爾尼進行檢查之後，表示他的健康狀況“允許得到轉移”。納瓦爾尼的親屬和支持者則認為，院方拒絕他乘機前往德國，對他構成了生命威脅，並提請歐洲人權法院，已向俄羅斯政府施壓。納瓦爾尼的妻子尤利婭也在推特上向俄羅斯總統普京申請，放納瓦爾尼到德國。