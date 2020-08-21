德國出口商的希望是中國

據德國《奧古斯堡彙報》報道，中國讓國有企業全速運轉，以確保在危機期間經濟增長不會崩潰。這拉動了德國企業。德國對華出口出現小幅上升趨勢。

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德國的生財機是出口。德國工業的每第二個工作崗位與向全球提供商品和服務有關。由於新冠危機，目前形勢比較灰暗，但中國現在帶來了曙光。

自25年來，中國一直是世界經濟增長的動力。即便在數十年來最嚴重的蕭條中，也是中國使全球經濟擺脫了困境。

北京德國商會負責人希爾德布蘭特（Jens Hildebrandt）說，“人們發現，經濟穩定正在擴大。”中國經濟第二季度增長了3.2%。這刺激了德國向世界第二大經濟體的出口。中國正在投資基礎設施建設，即公路，鐵路和互聯網。今年6月交付的貨物比上一年增長了15%。

希爾德布蘭特認為，中國的經濟復蘇有兩個原因，第一是國家投資基礎設施，其次是國家指示大型國有企業生產超出需求的產品，並在必要時進行庫存生產。這就拉動了包括德國企業在內的供貨商的生產。這可能在將來會帶來問題，但目前為消除新冠病毒引發的蕭條，這一招還是很有用的。

在對外貿易商會的最新中國調查中，德國在華公司及其子公司對中國業務的信心比春季更高。三月份，曾有2/3的公司預計銷售額將下降20%。六月份則只有略多於半數的公司持此看法。這些數字當然還是很糟糕，但它顯示出好轉趨勢。

就在中國控制了疫情的同時，美國每天仍有成千上萬的新感染者。美國經濟第二季度萎縮了1/3。這是自引進統計70多年來從未出現過的下滑。

德國工商大會預計今年出口將下跌15%，但工商大會已注意到，出口現已呈現小幅上升趨勢。