繼華為之後 核電或成中英關係緊張的新領域

在中英外交緊張的背景下，繼電信和互聯網之後，中國企業在英國核電建設的重要地位開始在英國引發爭議，儘管這將可能損及英國發展核能計畫的實施。

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法新社發自倫敦的報道指，因批評北京對香港的控制及排除華為參與5G建設，倫敦與北京2015年建立的經濟黃金時代似乎已告結束。儘管目前中方尚未顯示可能會在哪些領域對英國採取報復，但核電已成為多方擔心可能被觸及的領域。在目前英國為改造舊能源而雄心發展的核電計畫中，以中廣核集團為首的中國企業佔據不可缺失的地位。

七月初英國保守黨議員鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）曾向英國電訊報說：“英國的能源政策掌握在中國人手中（...），我們應該修改在這一領域的戰略。”

中廣核和法國EDF集團目前共同承擔英國首個核電站欣克利角C項目的建設，該項目預計到2025年底完工，兩大集團也申請了英國第二座核電站塞茲韋爾的承建，正在等待英國政府的審核，預計2021-2022年可最終做出批准與否的決定。

儘管遭遇批評，但中廣核始終表示，對自己已在英國投資38億英鎊、提供數千就業感到自豪。報道指，中廣核在欣克利角和塞茲韋爾核電項目的投資，也是希望拿下在布拉德威爾核電的條件。法新社援引格林威治大學能源問題專家史蒂夫 托馬斯的分析指，受到某些英國議員質疑的布拉德威爾核電項目，將是一項“政治性的決定”，“如果該項目被否，中廣核也可能退出在欣克利角和塞茲韋爾的投資”。在此情況下，倫敦別無他選，只有政府參與欣克利的股份。

因預算超支， 日本東芝已於2018年放棄在坎布里亞郡（英格蘭西北部）核電計畫，而日立集團也在次年凍結了在威爾士的另一核電項目，目前日立正在等待英國數月後宣布新的能源戰略，其中或包含新的核電融資模式。內容包括以增加電費的形式、將部分成本轉移給消費者。分析指，儘管官方並不希望這樣做，但這可能是推進核電計畫的最後希望。

英國政府正在發展一攬子清潔能源計畫，發展風能等可再生能源，並計畫停止使用燃煤，但核能對於實現其設定的2050年碳中和目標仍然至關重要。當局希望核能佔到全國電力供應的20％水平。