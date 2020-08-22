北約否認在白羅斯邊境增兵 盧卡申科在“幻想外部敵人”

2020年2月，在索契一同看冰球比賽的盧卡申科和普京

8月22日星期五，白羅斯總統盧卡申科指責外部勢力正在醞釀針對白羅斯領土完整性的動作，並要求軍隊“捍衛領土完整”；當天晚間，北約堅決否定在白羅斯邊境地區增兵。

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北約發言人亞娜-朗捷斯庫表示，“所有有關北約在白羅斯邊境地帶增兵的說法都沒有任何基礎，就像北約早前說過的一樣，北約對於白羅斯來說，絕不構成任何威脅，對任何其他國家也都不是威脅，在該地區也沒有增兵”。朗捷斯庫稱，“北約嚴格保持自衛的狀態”。她解釋道：“北約將會繼續保持警惕，隨時準備好應對盟國遭到的攻擊，捍衛盟友，北約呼籲明斯克方面尊重這些基本權”。

有關盧卡申科對北約增兵囤積在白羅斯周邊的說法，波蘭表示這“純屬白羅斯政權的大外宣”，立陶宛總統則認為“這是幻想出來的外部威脅，毫無根據”。