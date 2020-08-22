塞爾維亞低調築牆 歐盟稱經濟支援難民危機管理不包含築牆

“巴爾幹之路”上的關鍵一國，塞爾維亞，近期被曝出低調築起圍牆，阻止難民穿越。

廣告 繼續瀏覽後續

這條“巴爾幹之路”早已在2016年被官方封閉，但直到今天，仍有大量難民試圖穿越，前往目的地西歐。法新社引述塞爾維亞政府數據稱，2020年的上半年，已經有大約3萬名非法移民獲得了塞爾維亞境內登記註冊，是去年同期人數的3倍。事實上，從2015年以來，塞爾維亞周圍的其他國家，例如匈牙利，北馬其頓，或者斯洛文尼亞，已經陸陸續續築起圍牆，阻擋非法移民。本次塞爾維亞築起的圍牆，被法新社的一名攝影師的鏡頭所捕捉，牆建在該國南部，與北馬其頓共和國接壤之處，附近有一個難民營。

根據塞爾維亞經濟部官網的消息，這一圍牆將主要幫助政府防範人員大規模聚集，移動，所造成的新冠病毒擴散。對此，歐委會一名發言人安娜-皮鎖內羅-赫爾南德斯表示，“歐盟在經濟上是支持塞爾維亞管理難民危機的，但這一支持並不包括築牆”。駐貝爾格萊德的聯合國難民署高級專員米萊科夫斯基則認為，“塞爾維亞擁有管理其邊境的主權，與此同時也有尊重避難申請的義務”，“塞爾維亞以往一直接受避難申請，難民署目前沒有發現任何情況變更的跡象”。