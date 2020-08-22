法新社：TikTok下周起訴美國政府

8月22日星期六，法新社稱獲取了TikTok的消息，TikTok表示將在下周對美國政府提起訴訟。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社援引TikTok的這份消息，稱“為了保護公司權利受到尊重，保證公司和用戶得到公平的對待，TikTok別無選擇，只能通過司法程序，來對抗（特朗普總統）簽署的這份政令”。

指責TikTok為中國政府所利用，開展間諜行動，有收取美國用戶數據，傳送給中國共產黨的嫌疑，美國總統特朗普已經要求TikTok的母公司字節跳動在3個月之內與前者切割，或者選擇這款應用軟件在美國境內被禁，另外禁止美國人和個人或企業與TikTok以及其母公司字節跳動做交易。

在本周的一份線上聲明當中，TikTok表示，從未向中國政府提供過任何美國用戶的信息，如果中國政府要求，公司也斷然不會這麼做。中國外交部發言人趙立堅表示，TikTok已經照美國的吩咐，能做盡做，包括僱傭美國人做總裁和高管，將服務器設在美國境內，數據中心設在美國和新加坡，運營團隊全部實現本地化，並承諾在美國創造1萬個就業崗位，對外公開了審核政策，以及算法源代碼，卻仍然逃不過美國的“巧取豪奪…美國一些政客要置TikTok於死地”。