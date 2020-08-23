因為經歷過 所以更懂得：立陶宛築起30公里人牆 總統加入5萬人支持自由的白羅斯

從1989年8月23日抵抗蘇聯的“波羅的海之路”尋得靈感，2020年8月23日星期日，數萬名立陶宛人再次手拉手，築起人牆，向鄰國白羅斯的反盧卡申科示威者遙寄支持，立陶宛總統那烏色達也加入其中。

廣告 繼續瀏覽後續

1989年的8月23日，約一百萬名立陶宛人，拉托維亞人和愛沙尼亞人手拉手，形成了著名的“波羅的海之路”，人牆長達600公里，向蘇聯說不。今天為了聲援白羅斯人，立陶宛有約5萬人（組織方數據）再次手拉手，從立陶宛首都維爾紐斯延伸到白羅斯邊界，長達30公里，大多數人身着白衣，佩戴着口罩，維爾紐斯市的上空還升起了熱氣球，在教堂廣場上方懸掛起巨大的白羅斯國旗。白羅斯本次大選的反對派參選者媞卡諾夫斯卡亞已經在立陶宛獲得庇護。她在一份視頻當中向立陶宛致謝，感慨道：“無人能像立陶宛一樣理解現如今的白羅斯，因為立陶宛也有過類似的經歷”。歷史上，白羅斯和立陶宛的關係非常緊密，但蘇聯解體之後，兩國走上了全然不同的道路。

法新社維爾紐斯站引述一名參加支援活動的學生的話說：“31年前的今天，立陶宛正在戰鬥，尋找支援；現在，我們成為了可以向白羅斯人提供支援的那一方”。另一名50歲的圖書館管理人員對法新社表示：“我們需要團結，很難說什麼才是好的，但是從心態上予以支持，這非常重要”。在與白羅斯接壤的一處邊境站點，立陶宛總統那烏色達夫婦手持鮮花，加入了手拉手的人群。那烏色達表示：“立陶宛與你們在一起，自由的白羅斯，立陶宛向你們伸出手”。那烏色達還稱：“曾經失去過自由的國家，才最看重自由。這也是為什麼，立陶宛毫不猶豫宣布，全力支持那些希望擺脫枷鎖的白羅斯人民”。

同一天，數百名拉托維亞人也在白羅斯邊境發起了手拉手的聲援活動，另外愛沙尼亞首都塔林，捷克首都布拉格也都計畫發起類似活動。