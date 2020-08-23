特朗普親姐被錄音 稱其毫無原則且殘忍

距離11月3日美國總統選舉還有兩個多月的時間，8月23日星期天路透社華盛頓站消息，特朗普的親姐姐，一名退休的聯邦法官，在不知情的情況下被人錄音，錄音當中譴責特朗普毫無原則，且殘忍。

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特朗普的這個姐姐名叫瑪麗安-特朗普-巴利，今年83歲，是一名退休的聯邦法官。她譴責特朗普的話被她的侄女瑪麗-特朗普在2018 年到2019年之間偷偷錄下，之後華盛頓郵報聲稱自己獲取了這些音頻，並將內容公之於眾。音頻長達15小時，當中瑪麗安說：“特朗普毫無原則，謊話連篇，你根本不能信任他”，“他的推文兼簡直該死”，“他進入了賓夕法尼亞大學學習，這是因為有人幫他去當槍手”，瑪麗安甚至表示自己“記得這位槍手的名字”。

上周，70多位國家安全領域的共和黨前高層宣布轉而支持民主黨拜登參選，指責特朗普“並不適合總統這一公職”。如今姐姐對自己的惡評被公布，特朗普則希望大事化小，小事化了，表示“每一天都有新的（指責）出現，但誰介意呢？我想念我的弟弟，我會繼續為美國人民而努力工作…並不是每一個人都同意，但結果是顯而易見的：我們的國家未來會無比強大”。

上個星期，特朗普的弟弟羅伯特去世，他生前曾經試圖阻擋偷偷錄音的瑪麗-特朗普出版一本回憶錄性質的書，書名叫做“毒性家庭”。羅伯特反對瑪麗出這本書，理由是瑪麗曾經在2001年簽署了一份保密協議。羅伯特沒能成功阻擋這本書的問世，法新社稱刊出的當天，就賣掉了大約95萬本。