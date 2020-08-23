白羅斯連續第二個周末爆發反盧卡申科遊行 波羅的海三國聲援

8月23日星期日，白羅斯首度明斯克再次爆發大規模抗議示威，反對執政26年的總統盧卡申科連任。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社明斯克站消息稱，今天明斯克反盧卡申科的遊行人數和上周基本持平，約10萬人，主要集中地點包括獨立廣場，獨立大道和周邊地區，人們高呼“自由”。除了明斯克，其他地區也在當天爆發多場遊行，人們認為8月9日盧卡申科的勝選是計票舞弊的結果（本月白羅斯大選的官方計票顯示盧卡申科支持率超過80%，反對派參選者媞卡諾夫斯卡亞支持率僅約10%），並譴責遊行之際人們遭受的警察暴力。面對約10萬遊行人群，防暴武警嚴陣以待，但根據法新社傳回的消息，截至目前雙方仍然保持克制，局面沒有失控。白羅斯國防部此前警告，二戰紀念碑附近如果出現混亂，將可出動軍隊。

白羅斯大選引發的政治危機在其周邊的前蘇聯成員國鄰國引發了巨大迴響。8月23日星期天，立陶宛總統那烏色達表示，“今天，立陶宛的白羅斯兄弟們到了呼籲自由的時刻，自由之路就是立陶宛向白羅斯人民伸出的手”。1989年，那烏色達本人曾經參與了呼籲從蘇聯獨立出去的集會，今天，類似的集會再次出現在立陶宛，愛沙尼亞和拉托維亞湧現，但這一次，是為了表達對白羅斯遊行者們的支持。