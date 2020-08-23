盧卡申科手持AK身着防彈衣 稱“他們像老鼠一樣逃竄”

8月23日星期日，就在首都再度爆發10萬人抗議遊行之際，與白羅斯總統府關係密切的一個telegram賬號發布了一份視頻，當中總統盧卡申科手持卡拉士尼科夫自動步槍，身着防彈衣，前往總統府。

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Telegram賬號Пул Первого發布的這份視頻之後被俄新社，法新社等多家國際通訊社轉載並引述。視頻當中，盧卡申科乘坐直升飛機前往總統府，下飛機之後身着防彈背心，手持看上去空膛的AK47，與幾名軍人一同行進，其中一人與盧卡申科幾乎並行。俄新社指出，走在盧卡申科身邊並行的年輕軍裝男子，“看上去很像是”盧卡申科15歲的兒子尼古來，而其他軍人，則要麼走在盧卡申科的前方，要麼在他身後護衛。白羅斯總統府距離最近的反對派大規模聚集的遊行地點僅有兩公里左右的距離。在另一份由俄新社轉載的，當中貼有白羅斯國家通訊社—貝爾塔通訊社社標的視頻當中，盧卡申科坐在直升機當中，指揮着飛機的方向，之後鏡頭切換到了飛機窗外的勝利大道，之前這裡曾經上演大規模反盧卡申科遊行，如今則稍稍平靜。這時視頻中盧卡申科的聲音說：“他們像老鼠一樣逃跑了”！

這位65歲的政治強人本周誓言“捍衛白羅斯主權，抵制外部勢力干預”，下達命令要求國防部保衛領土，並宣布在8月底，於西部城市格羅德諾舉行大型軍事演習。但格羅德諾今天也是爆發反盧卡申科大遊行的地區之一。國防部今天宣布，在二戰紀念碑等地點附近部署了軍力，警告攪亂秩序者，“面對的將不是警察，而是軍人”。