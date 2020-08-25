王毅出訪西歐5國 三大目標

中國外長王毅今天8月25日開始出訪歐洲5國。這是爆發疫情以後王毅首次出訪。他第一站是意大利。冠狀肺炎疫情在武漢爆發後，擴散到全球。在北京向世界亮出意識形態底牌之後，國際格局有些變化。

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據中國外交部發言人昨天宣布的消息，王毅本次歐洲之行，從8月25日至9月1日，訪意大利，荷蘭，挪威，法國和德國。

這是冠狀肺炎疫情危機爆發以來，中國外長首次到外國訪問。法新社說，美國政府試圖說服盟國排除華為的5G移動通訊技術。估計王毅會在這次訪問中呼籲他的對話者們，在使用華為5G方面排除美國的壓力。

王毅周一在中國廣西北海與匈牙利外長西雅爾多會面時，譴責了美國的單邊騷擾，並呼籲相互開放市場。王毅在隨後的記者會上批特朗普的“脫鉤”既不可行，也不合理。是一條註定走不通的死路。

據新加波早報引述中國外交部發言人趙立堅稱，本次王毅出訪歐洲5國，中方希望達到三個目標：一是共同落實好中歐領導人共識，積極推進雙方重要的政治經貿議程。二是與歐方就應對疫情，穩定全球產業鏈供應鏈進行合作，進一步探討在數字經濟、綠色經濟等新興領域的合作。三是對外共同發出維護多邊主義，完善全球治理的一致聲音，為世界和平穩定和發展作出更大的貢獻。