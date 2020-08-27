政治環境巨變 TikTok首席執行官辭職

抖音海外版TikTok首席執行官（CEO）凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）周三宣布離職。TikTok於8月24日控告美國政府在宣布對其制裁前沒有給TikTok通知和申訴機會，違反必要程序的規定。

廣告 繼續瀏覽後續

媒體披露的一封梅耶爾在給員工的信中說，由於幾周來政治環境劇烈變化，他對企業結構性改變所需條件，以及這對他參與的全球性角色有何意義，做了慎重思考。在此背景下，再加上預計很快將達成一項解決方案，所以他懷着沉重心情告訴大家，他決定離開公司。梅耶爾於今年6月1日剛剛從迪士尼公司（Disney）跳槽到中國北京字節跳動公司開發的TikTok。

TikTok發言人接受美國媒體CNBC訪問時說：他們意識到過去幾個月的政治動態大幅改變了梅耶爾未來角色的範圍，也完全尊重他的決定。

在中美關係緊張的背景下，美國總統特朗普政府8月初宣稱TikTok與中國政府的關係對美國構成安全威脅，並強制TikTok出售在美業務。TikTok則不斷否認這類指控，並表示美國使用者的個資都存儲在美國境內，同時在新加坡備份。根據特朗普8月6日簽署的行政命令，TikTok必須在9月15日前出售，否則不準在美國境內使用。美國科技企業微軟（Microsoft）及甲骨文公司（Oracle）正爭相向字節跳動公司洽購TikTok在美業務。

在梅耶爾此之前兩天， TikTok於8月24日控告美國政府沒有給TikTok通知和申訴機會，違反必要程序的規定，並稱這個決定主要基於政治與金融目的，與國家安全無關。分析認為，這起訴訟可能延緩禁令生效，讓TikTok有更寬裕的時間談成更好的出售協議。

根據《金融時報》（Financial Times）消息，TikTok總經理巴帕斯（Vanessa Pappas）將暫代梅耶爾職務。

字節跳動創始人兼CEO張一鳴在另一封信中稱，公司“在快速尋找面臨的全球問題的解決方案，尤其是美國和印度的問題”。