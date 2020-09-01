土耳其境內2019冠狀病毒疾病疫情進入第2個高峰期

土耳其衛生部長克紮表示，境內2019冠狀病毒疾病疫情進入第2個高峰期，部分區域新增病例數比其他地區更快。 克紮告訴親政府的土耳其語「自由日報」（Hurriyet），7月底、8月初宰牲節假期期間民眾往來頻繁，2019冠狀病毒疾病新增病例數隨之激增。他表示，婚禮也是造成新增病例數攀升的原因之一。

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中央社報道，克紮說：「出席婚禮的賓客密切接觸數個小時，提供病毒散播的場所，這是為何要對婚禮實施限制的原因。」數個省最近對社交場合設限，包括對婚禮和訂婚儀式，例如針對婚禮可以進行多久進行限制。

他表示，全國醫院佔床率為47%，加護病房佔床率為60%。克紮強調，土耳其有足夠醫療能量因應新增病例。

衛生部8月31日通報新增1587起武漢肺炎病例、44人死亡。 土耳其醫學會8月28日曾表示，當時累計已有32名醫生、66名醫衛工作者因2019冠狀病毒疾病殉職，並認為境內真實病例數約達官方通報數字10倍，而且「正在迅速邁向第2波高峰」。

土耳其於3月11日通報武漢肺炎確診首例後，迅速地在6月1日恢復「新常態」，諸多防疫措施大解禁。但疫情透明度迭遭醫衛專業團體質疑。