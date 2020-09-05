經合組織調研：法國仍是稅收第一大國

日前，經合組織對40個成員國當中的大部分以及部分G20國家的稅務改革結果進行了調研，當中顯示法國仍然是稅收第一大國；總體來看，各國對低收入家庭和企業的減稅措施都有繼續深化的趨勢。

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根據經合組織9月3日星期四發布的年度報告，2018年法國稅收佔國內生產總值的46.1%，與2017年相比有輕微下降，然而仍然比經合組織成員國的平均數字34.3%要高，位列成員國之首。意大利以42.1%排第二，挪威以39%排第三，德國以38.2%排第四，西班牙以34.4%排第五，上述5個國家的數字均高出經合組織成員國平均值。而稅收佔國內生產總值比例最低的3個成員國分別是印度尼西亞，墨西哥，智利。這3個國家的稅收佔據國內生產總值的比例介於11%到20%之間，其中墨西哥最低。

另外有關稅收的分配，縱觀各類稅收來源，澳大利亞和丹麥非常依靠收入所得稅，比例超過了總稅收的50%，而西歐與中歐各國，則更加依靠企業貢獻出的社會與僱傭分攤金，法國也是如此。又比如智利和阿根廷等發展中國家，更加依靠增值稅，比例達到45%。總體而言，經合組織成員國的稅收主要還是靠社會與僱傭分攤金，個人所得稅，以及企業稅收這三大板塊，三者平均分別佔據28.2%，23.9%，和8.8%。

經合組織表示，今年的新冠疫情導致經濟停滯萎縮，各國的企業稅收紛紛下降，其中減稅力度最大的，是那些平日里向企業課稅最重的國家，而企業稅率最低的，是匈牙利和愛爾蘭，比例分別是9%和12.5%。從企業稅收佔國內生產總值的比重來看，排第一的是挪威，佔比6%，最低的是拉脫維亞，僅有1%。法國的情況比較特殊，雖然法國的企業稅率正常值可高達31%，但企業稅收佔據國內生產總值的比例，則在各種複雜的算法和諸多稅務減免之後，只有2.1%。