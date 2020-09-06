日本告知美方有意建造導彈攔截艦代替陸基宙斯盾

據悉，為了得到美方的理解，日本現已告知美國將建造彈道導彈攔截專用艦，代替在秋田和山口部署的陸上部署型導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫，日本也將藉此機會提出擁有對敵基地攻擊能力的導彈攔截相關安保政策，首相安倍晉三考慮在卸任前的本月上半月，以發表談話的形式談及這一想法。

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“陸基宙斯盾系統”是日本在朝鮮頻發導彈的2017年12月決定從美國引入日本。在日美磋商中，這一項目中有1800億日元的合同已經簽約，120多億日元已支付完畢。

但是由於“陸基宙斯盾系統”在設置的過程中存在許多無法解決的缺欠，價格也十分昂貴，並且難以防禦中俄朝開發的超音速新型導彈等，

日本防衛相河野太郎6月15日在防衛省向媒體表示，將停止在秋田縣和山口縣推進部署陸上導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫，但是日本突然中止了“陸基宙斯盾系統”這筆大宗軍火生意，美國做何感想？日本比較擔心。

而專用艦方案與增加海上自衛隊擁有的宙斯盾艦方案不同，宙斯盾艦還有可應對敵方戰鬥機和潛艇的多功能護衛艦，而專用艦專註於導彈攔截功能，將搭載陸基宙斯盾計畫中籤約的美國洛克希德公司的雷達“SPY-7”及導彈發射系統，可以抑制違約金，而日本也將以此為契機，推進具有攻擊敵人基地能力的新的導彈防禦方案。

但是一些在野黨和與自民黨一起執政的公明黨等對其會架空日本專守防衛原則表示擔憂，而安倍在宣布辭職的8月28日的記者會上，針對此方案稱“今後將迅速開展執政黨協調，推進具體化”。