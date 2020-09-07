綁架還是逮捕？ 白羅斯反對派領袖在明斯克失蹤

9月7日星期一早間，白羅斯媒體報道稱該國反對派領袖瑪麗亞-科勒斯尼科娃在市中心被一群人推進一輛小卡車隨後失聯；這起行動屬於警方抓捕還是劫匪綁架，尚不明確。

廣告 繼續瀏覽後續

科勒斯尼科娃是繼盧卡申科宣布勝選後，少數拒絕自我流亡其他國家的反對派人物。白羅斯新聞網站TUT今早引述一名目擊證人的話稱，10點05分左右，一群身着便衣的人將科勒斯尼科娃推進了一個小型卡車，駛向未知的目的地，這起事件發生在明斯克市中心的白羅斯國家藝術博物館附近。這位證人表示，自己“聽見了手機掉在地上的聲音，踩踏的聲音，轉身看到了一些穿着便衣的人，戴着口罩，把瑪麗亞推上了車，車上標誌着‘教堂’‘通訊’的字樣”。還有一些白羅斯媒體報道稱，科勒斯尼科娃被白羅斯政府逮捕囚禁。

白羅斯反對派協調委員會新聞官安東-羅蒂尼科夫則表示，科勒斯尼科娃的確曾在今天早上獨自前往明斯克市中心辦事，直到TUT新聞網站報道，羅蒂尼科夫並不知道科勒斯尼科娃失蹤。

科勒斯尼科娃在加入反對派協調委員會之前，曾是另一位反盧卡申科者維克多-巴巴里克陣營的重要管理人員。今年六月，巴巴里克和他的兒子都因涉嫌金融犯罪而被捕。此後，科勒斯尼科娃就加入了緹卡諾夫斯卡婭的參選陣營，該陣營當中還有一位反對派重要人物的妻子。在白羅斯大選風雲當中，這三名女性成為了公眾呼籲變革的標誌。

俄羅斯非官方的國際文傳電訊社當天引述白羅斯警方消息稱，並沒有拘押科勒斯尼科娃，另外還引述白羅斯前外交官兼前國家大劇院院長，後加入反對派陣營的帕維爾-拉錯什科的話稱，反對派協調委員會收到了一些信息，當中顯示科勒斯尼科娃可能被逮捕，拉錯什科認為，這有可能與科勒斯尼科娃在反對派協調委員會的工作內容有關聯。反對派協調委員會此前已經受到刑事調查，部分成員被傳訊。近期明斯克大遊行期間，一名委員被逮捕。今天，白羅斯警方宣布，有633人因與周日反盧卡申科大遊行有關而被捕，其中363人周一仍未得到釋放，法院仍然在審查他們的涉事材料。這已經是明斯克連續第四個周末爆發反盧卡申科遊行，人數超過十萬人。

剛過去的周末，白羅斯內政部長宣布，政府將全力查找可能混入白羅斯境內的“極端分子”。俄羅斯外交部則在上周指出，白羅斯出現的一些“極端行動”得到了烏克蘭境內的資金支持，“挑釁”也來自烏克蘭。