WTO秘書長篩選起跑

世界貿易組織（WTO）秘書長篩選本周進入諮詢期，世貿將與164個成員國代表透過3輪諮商選出新領導人。但專家指出，11月3日登場的美國總統大選恐影響世貿新秘書長如期產生。

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世貿原巴西籍秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）5月意外宣布提前一年結束個人第2任期，並自8月31日卸任；目前有8人爭取接任。世貿高層官員將經由3輪諮商淘汰制選出新秘書長，按規定須於2個月內完成。

但路透社引述6名世貿前官員和貿易專家報導，在日內瓦為競逐秘書長職位的各方角力恐怕徒勞無功，因為攸關世貿前途的最重要發展。

世貿秘書長若要順利產生，美國是否支持特定候選人是關鍵。但包括世貿前職員在內的4名貿易專家認為，特朗普政府不太可能對特朗普本人已揚言退出的世貿伸出援手，尤其貿易議題又是今年美國總統大選敏感話題。

特朗普不僅正和中國打貿易戰、對美國盟邦加重關稅，還持續杯葛世貿上訴機構（Appellate Body）成員任命，嚴重打擊世貿調解爭端的能力。

曾經擔任阿茲維多顧問的丁萊（David Tinline）表示：“我很難想像特朗普政府會改弦易轍，做出對世貿體系很有益的事情。”

路透社向白宮提出詢問，白宮要記者洽詢美國貿易代表署（USTR）。美國貿易代表署則拒絕置評，僅重申美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）6月對美國國會議員發言，表示世貿需要有改革動力的領導人，且任何秘書長人選若表現出「一丁點反美主義」，他都將予以否決。

美國和中國間的經濟衝突，又令世貿領導人篩選更複雜。原因是世貿前官員和貿易專家指出，華府和北京可能自動否決對方支持的任何人選。

根據中國外交部發布的聲明，北京表示將以具建設性方式參與世貿秘書長篩選程序。聲明寫道：“我方願意與各方緊密合作，透過完整諮商選出一名適任秘書長，確保職務交接順利，並推動世貿在全球經濟治理扮演更重要角色。”