駐韓美軍指揮官：尚無跡象顯示朝鮮近期將再試射導彈

美國駐韓部隊負責人周四（9月11日）表示，他不希望看到平壤在慶祝勞動黨建黨75周年之際有任何“瘋狂”之舉， 目前暫無跡象顯示朝鮮即將舉行導彈試射。

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就日前美國智庫“戰略與國際問題研究中心（CSIS）刊文指朝鮮疑似正在為試射潛射導彈做準備，駐韓美軍指揮羅伯特·阿布拉姆斯將軍（Robert Abrams）周四在該中心主辦的一次網絡會議上說，“也許吧，但我們暫時沒有看到朝鮮即將試射的任何跡象。“ 他說，他不希望看到在朝鮮勞動黨建黨75周年之際平壤有“瘋狂”之舉。他同時也指出，除了持續受到國際制裁外，朝鮮目前也正面臨梅薩科颱風和新冠病毒侵襲的雙重壓力。

美國戰略與國際問題研究中心9日在其朝鮮問題網站Sinpo South刊出朝鮮造船廠的衛星圖像，顯示有活動跡象，分析懷疑朝鮮可能正在為試射水下潛射彈道導彈做準備。

如果朝鮮再次進行新的試射將印證美朝陷入僵局的無核化談判的停滯不前。曾兩度會晤金正恩、目前正謀求連任的美國總統特朗普周四就朝鮮發推特說，“金正恩的身體很健康，永遠不要低估他”，但他並沒有對此做更多說明。

阿布拉姆斯將軍在周四的視頻會議上還表示，為防止新冠病毒從境外輸入，平壤已下令向任何進入中朝邊境的人“開槍擊殺”。朝鮮官方稱迄今為止朝鮮未出現一例新冠感染。自中國爆出疫情後，朝鮮自1月底開始就關閉了對華邊境，對內則實施嚴格的衛生管控。

朝鮮軍方表示，已經在中朝邊境新設立了範圍“一到兩公里的緩衝區”，駐紮有朝鮮特種部隊和執行部隊。他們已接到指令，“射殺”任何進入該區域的人。軍方同時也表示，在關閉邊界後，政府必須要應對因此而激增的走私活動。