安倍透露日本導彈防衛將探討具備攻擊敵人基地能力

日本首相安倍晉三11日發表了關於安全保障政策的談話，表示到今年年底將提示具體的方針，安倍的談話意在力促新政權在今年年底拿出日本導彈防衛具備攻擊敵人基地能力的方針。

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安倍在9月11日召開的國家安全保障會議（NSC）後發表談話，關於阻止導彈襲擊，安倍指出：將與執政黨一起討論。在今年年底，拿出必要的方針與政策，以對應我國所面對的嚴峻的安全保障環境。

關於阻止導彈的新方針，安倍強調說，將在《憲法》的範圍內，遵守國際法進行，堅持“專守防衛的想法絲毫沒有改變，日美兩國在防衛上的基本分工也不會改變”。

但是他指出：朝鮮有把日本納入射程的彈道導彈幾百發，強調“僅僅依靠提高攔截能力或難以守護國民的生命與和平的生活”，吐露了日本導彈防衛應具備攻擊敵人基地能力的想法。

日本從上一個世紀50年代就開始議論應具備攻擊敵人基地能力的課題，但是一直停留在是否具有違反憲法的可能性的理論上的探討。

日本自民黨8月4日午前向政府建議，有必要採取包括能夠阻止對方領域內的彈道發射，以提高抑制能力的新的對應。

2019年7月，在美國總統國安事務助理博爾頓訪韓期間，朝鮮在這一年的7月25試射兩枚“新型戰術武器系統”，有專家猜測，“新型戰術武器系統”可能是一種俄軍“伊斯坎德爾-M”級別的高超音速武器，俄羅斯總統普京在2018年3月發表國情咨文時首次提及“匕首”高超音速導彈，而塔斯社今年5月11日的報道稱，最近試飛中的圖-22M3M新型超音速轟炸機，測試了一種先進的高超音速導彈，在中國國慶70周年閱兵中，東風-17導彈位於戰略打擊模塊眾方陣的最前列，這也是一款高超音速導彈，這些高超音速導彈，可以突破目前所有的導彈防禦系統。