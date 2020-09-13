冠狀病毒釀死超92萬 法新社盤點全球疫情

該圖顯示過去一周發生Covid-19案例和死亡人數最多的國家。2020年9月11日

冠狀病毒covid-19疫情全球大流行已奪去超過92萬人的性命。目前疫情殺人最多的5個國家依次為：美國，巴西，印度，墨西哥，英國。法國暑期後疫情再起，周六確診超過一萬例。

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法新社說，自去年年底世衛組織在中國的辦公室報告以來，冠狀病毒疫情在全球造成至少92萬1097人死亡，被正式確診的染疫人數超過2千8百81萬9490人，其中1千9百13萬3300人被認為已經治癒。

其實這個正式的確診人數只佔實際染疫人數的一部分。因為在一些國家，只有重症病人才被檢測，還有些國家將檢測手段優先用於追蹤傳染源密接的情況。不發達國家的檢測設備則十分有限。

剛過去的周六，全球新增28萬4827個確診病例和4806個死亡病例。周六這一天，印度的死亡病例居首1114例，巴西第二814例，美國第三523例。

美國不論是確診病例還是死亡病例，數量都居全球之首：據約翰·霍普金斯大學的統計，美國有19萬3705個死亡病例，確診高達6百48萬6401人，其中至少2百43萬4658人被宣布治癒。

疫情第二嚴重的國家巴西至少有13萬1210人死亡，4百31萬5687個確診病例；然後是印度，印度有7萬8586個死亡病例，4百75萬4,356例確診；墨西哥第四，有7萬0604人死亡，確診66萬3,973例；英國共有4萬1623人死亡，確診36萬5174例。

在受災最嚴重的國家中，秘魯是死亡人數在人口中佔比最高的國家，每10萬居民中有93人死亡，其次是比利時（86），西班牙（64）和玻利維亞（63）和智利（62）。

中國（不包括香港和澳門）正式統計為8萬5,184例確診病例（周六至周日之間新增10例），包括4,634例死亡（0例新增）和80,399例治癒。

如果將地球分成幾大塊來看，截至格林尼治標準時間周日11點，拉美和加勒比地區共有30萬9,317死亡病例，確診8百22萬9,215例；歐洲共有22萬1146例死亡，確診4百47萬1410例；美國和加拿大共計20萬2916例死亡，確診6百62萬2504例；亞洲11萬4518例死亡，確診6百44萬5438例；中東3萬9829例死亡，確診1百67萬1988例；非洲3萬2501例死亡，確診1百34萬8379例；大洋洲870例死亡，確診3萬0563例。