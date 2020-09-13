印度-東盟未來5年行動計畫 加強海洋安全 應對共同挑戰

印度與東盟昨天9月12日達成未來5年行動計畫。雙方將合作重點轉向加強經貿合作，海洋安全，打擊恐怖主義，團結應對共同挑戰。新計畫將使東盟與印度朝2025年形成經濟共同體的方向發展。

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據越通社《法文新聞報》（Le Courrier du Vietnam）報道，東盟輪值主席國越南副總理兼外長範平明（Pham Binh Minh）9月12日在第53屆東盟外長會議最後一天與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）共同主持了東盟-印度外長視訊會議。會議檢視了東盟與印度的戰略夥伴關係，包括海洋合作，連通，教育，能力提升和雙方的人員交流。

根據東盟-印度外長共同聲明，雙方外長評估了2016-2020年雙方行動計畫的進展和落實情況，檢查了第17屆東盟-印度首腦峰會的準備工作，展望了去年11月曼谷東盟-印度第16屆首腦峰會以來雙方領導人重大決策的實施前景。

此外，這次印度與東盟外長會議還批准了2021-2025年東盟-印度共同行動計畫。據印度最大發行量的英文報紙《印度斯坦時報》（The Hindustan Times）報道，印度與東盟下一個行動計畫的重點將轉向加強經貿合作，海洋安全，打擊恐怖主義。這些行動將使東盟與印度朝着2025形成經濟融合共同體的方向發展。

此外，未來5年印度與東盟的合作行動還包括團結應對共同的挑戰，加強在國際論壇領域的合作。

本次東盟-印度外長會議還討論了加強抵抗冠狀疫情Covide-19大流行的措施，並就地區和世界重要局勢的發展情況交換了看法。