旅美華人女導演趙婷以《無依之地》捧走第77屆威尼斯金獅獎

第77屆威尼斯電影節9月12日閉幕，旅美中國女導演趙婷（Chloe Zhao）執導的美國電影《無依之地》（Nomadland）榮獲最高獎項，最佳影片金獅獎。據介紹，趙婷與中國著名演員宋丹丹是繼母女。

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據法新社報道，趙婷導演的電影《無依之地》講述住在移動房車中的女人穿越美國西部的一條憂鬱之路。美國女星麥朵曼（Frances McDormand）飾演一名60多歲寡婦，把她的廂型車變成流動住家踏上旅途，一路從事季節性工作。

據維基百科介紹，趙婷出生於中國北京，但主要在英國和美國長大。趙婷曾在曼荷蓮學院學習政治學，之後她在紐約大學就讀電影系。趙婷的父親是趙玉吉，繼母是中國著名演員宋丹丹。

2015年，趙婷執導的首部長片《哥哥教我唱的歌》於該年的日舞影展首映，作為美國官方競賽片之一。她的第二部導演電影《重生騎士》在第70屆法國戛納電影節的導演雙周單元放映，贏得藝術電影獎；該片獲得評價以正面居多，並在爛番茄上持有98%的新鮮度。她的第三部長片《無依之地》於2020年上映，當年9月在威尼斯電影節上獲得最佳影片金獅獎。

本屆威尼斯電影節其他獲獎者：

墨西哥導演米歇爾-法蘭科（Michel Franco）執導的驚悚片「新秩序」（New Order）獲評審團大獎銀獅獎。

日本導演黑澤清（Kiyoshi Kurosawa）憑藉「間諜之妻」（Wife of a Spy）獲最佳導演獎，銀獅獎。

俄羅斯資深導演安德烈-康查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky）執導的「親愛的同志」（Dear Comrades!）獲評審團特別獎。這是一部有關1962年蘇聯屠殺示威勞工的新切爾卡斯克（Novocherkassk）慘案電影。

英國女星凡妮莎-科比（Vanessa Kirby）因在「椎心之痛」（Pieces of a Woman）精湛飾演一位產下夭折新生女兒的悲痛婦女，摘走影後桂冠。

意大利男星皮耶法蘭西斯柯-法維諾（Pierfrancesco Favino）主演意大利電影「我們的父親」（Padrenostro; Our Father）獲封影帝。