印尼抗議中國海警船闖入其專屬經濟區

在中國與多個沿海鄰國在南海主權畫定爭端日趨緊張的背景下，印尼當局周一（9月14日）抗議中國一艘海警船闖入印尼專屬經濟區。

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這艘中國海警CCG 5204船隻周六在位於南海南部的納圖納群島附近海域被發現，直到周一才離開。 雅加達將納圖納群島周邊地區視為印尼專屬經濟區，即領海基線至公海間200海里區域，享有在該區內自然資源的專屬權及其他管轄權。

印尼外交部發言人特庫·法紮薩（Teuku Faizasyah）周一向法新社表示：事件後，印尼外交部已同中國駐雅加達代表聯繫，並要求就事件作出澄清。 印尼海事安全局說，曾與該船取得了聯繫，中國海警船的答覆是說，它正在“九段線”地區巡邏。九段線是中國對南海海域歸屬的範圍線，儘管這一邊界畫定受到其他鄰國的質疑。

印尼拒絕承認“九段線”，認為它違反了《聯合國海洋法公約》。法紮薩就說，“印尼專屬經濟區與中國所屬海域之間沒有重疊”。

作為世界最大的群島，印尼始終在努力防止外國船隻在其水域從事漁業捕撈，據指印尼每年因此造成數十億美元的損失。今年一月份，中國漁船在一艘中國海警船的陪護下進入該海域，雅加達曾派遣戰機飛越該地區上空。

在中國與越南、台灣都宣示主權的另一地區西沙群島，為回應中國軍隊八月底在該爭議地區發射導彈，美國宣布制裁若干中國企業和官員，他們被指參與了南海爭議島礁的相關建設和軍事化。