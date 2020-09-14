德法瑞宣布納瓦爾尼確遭毒劑侵害 馬克龍要求俄方解釋“謀殺企圖”

9月14日星期一，正在治療俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的柏林醫院宣布，他的健康“正在持續好轉，已經可以暫時下床了”。

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柏林醫院表示，“病人變得越來越活躍，目前已經可以短暫下床...已經可以完全脫離人工呼吸機”，但沒有提到納瓦爾尼是否將擺脫後遺症。

同一天，法國和瑞典實驗室宣布，納瓦爾尼的確曾遭受神經毒劑Novichok（小新，新手，新人之意）的攻擊。德國一家軍事實驗室在9月3日便得出上述結論。德國政府發言人斯蒂芬-賽波特表示：“為了增強（納瓦爾尼）遭受這一強大神經毒劑侵害的證據，德國請求其歐洲夥伴--法國和瑞士來對德國的證據進行獨立檢驗。結果已經出爐，與德國方面的結論一致”。賽波特表示：“使用Novichok，屬於嚴重違反1993年簽署的‘禁止化學武器公約’，柏林方面因此提請禁止化學武器組織（OIAC）參與納瓦爾尼事件的分析與驗證。該組織已經從納瓦爾尼身上提取了樣本，進行檢驗”。但俄羅斯政府則強調，納瓦爾尼乘飛機前往德國之前，根據俄方的取樣，其體內並無毒劑。

14日，法國總統馬克龍要求普京“立刻就這一‘謀殺企圖’做出解釋”，“俄羅斯有必要在可信透明的調查框架之內做出解釋”。普京則譴責這些指控“毫無證據，沒有基礎”。