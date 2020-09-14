盧卡申科會普京的同時，瑞典外長見白羅斯反對派流亡代表

9月14日星期一，白羅斯總統盧卡申科抵達索契，與俄羅斯總統普京會面，在明斯克等城市連續5個周末要求他下台的大遊行之際，尋求俄方的支持。同一天，瑞典外交部長接見了一名白羅斯反對派流亡代表奧爾加-科瓦爾克娃。

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白羅斯反對派組建的“協調委員會”成員奧爾加-科瓦爾克娃在9月5日宣布獲得了波蘭的庇護，14日她在斯德哥爾摩與瑞典外交部長安-林德見面。林德在推特上寫道：“和白羅斯反對派代表奧爾加-科瓦爾克娃的會談非常充實...我們談論了白羅斯國家對話所需的途徑...對和平示威者與反對派的鎮壓和暴力完全不可接受”。

同一天，盧卡申科飛抵索契與普京見面。遭遇執政26年以來最嚴重的衝擊，他希望獲得莫斯科方面經濟和軍事的支持。13日，約10萬人走上明斯克街頭要求盧卡申科下台，警方宣布當天在全國範圍逮捕了774人。14日，俄羅斯傘兵朝白羅斯進發，參加名為“斯拉夫兄弟情”的聯合軍演，這場軍演持續到9月25日。俄羅斯還提出願意幫助重組白羅斯債務，支持白方銀行系統。對盧卡申科而言，這些“橄欖枝”都將以莫斯科強化主宰為代價。普京一直試圖尋求拉近兩國全方位關係並進行融合，盧卡申科雖然對“俄羅斯計畫”抱有極大警惕，在關鍵問題上十分抗拒，但本次沒有莫斯科的支持，他很難在其爆發廣泛抗議的國家堅持下去。