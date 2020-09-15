蓬佩奧：美國不會允許伊朗獲得中俄武器

伊核協議框架之下針對德黑蘭的國際武器禁運令即將在今年10月18日到期。9月15日星期二，美國國務卿蓬佩奧強調，美國將阻止伊朗從中國和俄羅斯手中獲取武器。

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蓬佩奧在接受法國電台France Inter採訪時，表達了上述觀點，同時影射美國和歐洲之間的分歧，表示：“截至目前，還沒有任何能夠延長這項武器禁運令的措施出台，因此美國就肩負起了這個責任”。他強調，“美國將會阻止伊朗獲得中國軍用車輛，或者俄羅斯的空防系統，伊朗如果獲得這些武器，之後將出售給黎巴嫩真主黨，破壞馬克龍總統在黎巴嫩的努力”。

2018年，美國單方面撕毀伊朗核協議，隨後恢復系列對伊制裁，今年8月21日又正式啟動聯合國的一項極具爭議的程序，來快速恢復對伊朗的國際制裁，其中就包括剛才提到的武器禁運。從9月20日開始，按照這一項程序的規定，系列國際制裁必須得到準備就緒的確認。美國此舉讓歐盟非常為難：法國，德國，英國等美國在歐洲的傳統盟國，外加中國和俄羅斯等2015年伊朗核協議的簽署國，紛紛反對美國的上述舉動，聯合國安理會以壓倒性多數拒絕美國提出的重啟制裁，相關國家代表們指出，美國既然已經退出了伊朗核協議，那麼在聯合國就已經失去了法律依據，來重啟這份協議相關的制裁。

有關美歐之間的分歧，蓬佩奧予以了否定，並表示，“我們認為，特朗普總統就伊朗問題做出的變化非常成功，很少有國家不同意我們這樣做，就包括歐洲也是這樣，這讓全世界團結起來，共同認為：伊朗是恐怖主義的主要贊助來源”。他還提到了巴林與阿聯酋正式承認以色列，並指出，“不知道還需要多久，其他國家才能意識到，以色列有存在的權利，以色列的存在，將為地區穩定做出極大貢獻”。蓬佩奧還提到，“我知道法國人和黎巴嫩之間有緊密關係，我也很喜歡黎巴嫩和黎巴嫩人民。看到真主黨受到伊朗的直接控制，給黎巴嫩造成巨大損失，這讓我感到悲傷。美國希望組織伊朗獲取必要的資源和資金，來煽動對人權的侵害”。