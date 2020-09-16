美國起訴五名中國黑客 涉網絡攻擊逾百家公司、機構

自華盛頓方面消息，美國司法部9月16日宣布對一個中國黑客組織的網絡攻擊活動採取協調與廣泛的行動，包括起訴其五名成員，及兩名被控參與其中的馬來西亞商人。他們被指涉嫌網絡攻擊上百家美國境內外公司及機構，包括香港民主活動人士、外國政府和政要，及電腦軟件開發公司和電腦生產商等。

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此次被美國聯邦檢方起訴的5名中國公民被指參與了針對100多家在美國國內外公司、機構和個人的黑客活動。他們進行網絡攻擊的對象包括電腦軟件開發公司、遊戲設計公司、非政府組織、大學、智庫，及外國政府、政治人物和香港的民間社會代表等。路透社的報導指，美方官員並未指出此次遭到指控的涉案中方人員為中國政府服務。報導稱，但在由美國司法部副部長傑弗里·羅森（Jeffrey Rosen）發表的聲明指出，中國官方至少對這些人從事的網絡間諜活動“睜一隻眼閉一隻眼”。他說，“我們知道中國當局至少與我們這裡和志趣相投的國家的執法當局一樣有能力進行執法。”羅森續指， “但是他們選擇不這樣做。” 他還提到，其中一名中國籍被告曾向一位同事吹噓稱，“他非常靠近中國國家安全部，並且除非有大事發生，否則將受到保護。”

羅森強調，“沒有負責任的政府會有意識地庇護以在全球盜竊為目標的網絡犯罪分子。”中國駐美大使館並未回應路透社的置評請求。美國檢方還就此案起訴了兩名馬來西亞籍商人，他們被指與5人中的成員密謀獲取從美國、法國、日本、新加坡和韓國電子遊戲公司的商業機密，以尋求牟利。

羅森在周三的新聞發布會上宣布，對這一名為“高級持續威脅41（APT 41）的黑客組織的惡意網絡攻擊採取”協調與廣泛的行動。”他說，“首先是我們公布三項起訴，總共起訴五名中國公民的電腦黑客行為，起訴兩名馬來西亞公民幫助其中的黑客尋找目標並且出售黑客獲得的收益。”這五位中國公民是APT 41的成員。據美國司法部發布的聲明顯示，被起訴控的五位中國公民分別是：“張浩然（Zhang Haoran）35歲、譚戴林（Tan Dailin）35歲、錢川（Qian Chuan）39歲、付強（Fu Qiang）37歲和蔣立志（Jiang Lizhi）35歲。”該部門和聯邦調查局還公布了這五名被告的照片。

羅森稱，司法部提出的指控包括兩類犯罪行為。他說，“第一，APT 41電腦黑客活動的核心是這些中國被告對全世界各種行業和領域的100多個受害者發動攻擊，悲哀的是這些都是中國黑客常規攻擊目標的一部分。第二，做為額外的賺錢方式，中國被告當中的幾人侵入世界各地電子遊戲（價值十億美元的行業）公司的網絡，竊取他們的遊戲內資源。兩名中國被告被指控，與兩名馬來西亞被告，通過他們的非法網站在黑市出售這些資源。”會上，羅森談到，“網絡安全專家把APT 41的活動稱為近年來中國網絡間諜活動者開展的最廣泛的活動之一。”

負責國安問題的美國司法部助理部長德梅爾斯(John Demers) 曾介紹指，這兩名馬來西亞人已於9月13日遭到當地官方的拘捕，但預計會對美方提出的引渡要求進行抗爭。美國司法部稱，本月已獲得搜查令，從而沒收了該案相關的數百個帳戶、服務器、域名和所謂的“死角”網頁，這些網頁被黑客利用，以幫助從受害者那裡竊取數據。該部還表示，微軟公司已經制定了措施來阻止黑客入侵，並且其行動“是美國為消除黑客所做的全部努力的重要組成部分”。此外，羅森指，美國執法部門正在與包括微軟在內、臉書、谷歌等7家私營公司合作，力圖挫敗這些黑客的行動。