美英法德等29國聯合譴責白俄當局據報斷網

美國國務院9月17日發表了由美英法德日加等全球29個國家政府聯署的聯合聲明，譴責白俄羅斯總統盧卡申科當局在上個月舉行的“欺詐性”總統選舉後，據報被指部分和全部關閉了該國互聯網服務。

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這29個國家通過聲明共同表示， “斷網、封鎖或過濾服務不合理地限制了白俄羅斯人和平集會的權利以及結社和言論自由，特別是在缺乏程序公正性和透明度的情況下。”聲明指，結合白俄當局對反對派候選人採取的限制性措施和恐嚇，以及針對白俄羅斯民間社會成員和新聞記者的大規模逮捕和拘留，限制包括社交媒體和其他數字通信平台在內的互聯網訪問的行動，進一步侵蝕了公民空間。

這29國家的政府表示，“我們將繼續與白俄羅斯人民站在一起，儘管採取了這些壓迫性措施，但白俄羅斯人民仍在表達自己的聲音，而且，我們尤其感到鼓舞的是，婦女在呼籲公平和問責機制方面發揮着關鍵和核心的作用。”

聲明稱，無論是在線上還是線下，人權都必須得到保護。其指出，“我們呼籲白俄羅斯當局不要關閉互聯網、封鎖或過濾服務，並尊重白俄羅斯的國際人權義務，包括《公民權利和政治權利國際公約》第19和21條所規定的義務。我們呼籲白俄羅斯政府尊重公民空間，包括尊重人權和基本自由、民主與法治。”聲明稱，“必須對選舉期間對所有侵犯人權的指控進行獨立、透明和公正的調查，並將肇事者繩之以法。”

盧卡申科則於當天表示，白俄羅斯關閉了與立陶宛和波蘭的邊界。據悉，他是在明斯克舉行的“為了白俄羅斯”婦女論壇上透露的上述信息。盧卡申科稱，白俄羅斯一半部隊處於全副武裝的狀態，我們關閉了與西邊國家的邊界，主要是立陶宛和波蘭的邊界。他稱，我們被迫加強與烏克蘭的邊界守衛力量，對此我們感到很遺憾。

據悉，白俄部隊最近與俄羅斯軍方在白俄羅斯西部地區舉行了“斯拉夫兄弟—2020”軍事演習。盧卡申科還揚言，沒有人在總統選舉中作弊，沒有人能偽造80%的選票。他說，白俄羅斯依據相關法律舉行了選舉。選舉完全合法，我們不需要他人承認選舉結果。此外，歐洲議會當日還通過決議，表示不承認8月9日白俄羅斯的選舉結果。盧卡申科將在11月之後，即第五屆總統任期滿後，不再被承認為白俄羅斯總統。