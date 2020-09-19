美最高法院大法官金斯伯格去世，享年87歲

美國聯邦最高法院宣布，大法官露絲·巴德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日在華盛頓的家中過世，享年87歲。依照慣例，白宮等美國政府機構降半旗致哀。

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據悉，金斯伯格曾在13日晚間出現了發燒等癥狀，並於當晚在華盛頓特區的西布利紀念醫院接受初步檢查，在14日當天轉院至約翰斯·霍普金斯醫院，於當日下午完成了內窺鏡手術，並清理了曾在去年8月放置的膽管支架。去年8月，金斯伯格曾接受過胰腺癌治療。近年來，她的健康問題一直困擾着這名美國歷史上的第二位女性大法官。

求學期間，金斯伯格曾就讀於哈佛和哥倫比亞大學的法學院，1980年被任命為聯邦上訴法院哥倫比亞特區巡迴審判區法官，1993年由克林頓總統任命為聯邦最高法院法官。對她的提名並在參議院以96票贊成，3票反對高票通過被任命為大法官。

金斯伯格也是至今唯一一位猶太女性大法官，傾向於自由派。她在整個職業生涯里一直為平權、性別平等發聲。美國影人也圍繞其傳奇一生拍攝了包括2018年《性別為本》電影在內的多部影視作品和紀錄片。

而在她宣布去世前，美國最高法院9名大法官中有5人是保守派，金斯伯格的身體狀況也因此備受關注。隨着她的去世，美國總統特朗普很可能會任命一名保守派人士，使最高法院進一步“右傾”。按照規定，大法官將一直履職直到去世或自願退休。