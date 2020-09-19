聯合國人權高專辦：敦促中方確保12港人自選律師權利

聯合國人權事務高級專員辦事處9月18日通過推特表示，敦促中國當局確保上月在海上被捕的12名港人受到正當法律程序對待的權利，包括讓被捕者迅速接觸自己選擇的律師。

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聯合國人權事務高級專員辦事處通過推文表示，“我們敦促中國當局要確保在海上逮捕的12名港人可獲正當法律程序對待的權利，包括迅速讓他們與自己選擇的法律代表接觸。”日前，美國國務卿蓬佩奧亦發表聲明指，“美國深切關注兩周前在香港沿海遭到廣東海警逮捕的12名香港民主活動人士，被拒絕與他們聘請的律師會見”。他指出，中國的地方當局亦未有提供有關被捕人士福利的有關資訊，也未透露對他們的指控。蓬佩奧強調，美國質疑香港行政長官林鄭月娥對保障公民權利的承諾，敦促當局確保被捕人士得到正當法律程序的對待。

就來自國際方面對該事件的關注，香港立法會議員朱凱廸受訪時指，國際及本地的關注十分重要，“關注越多他們（ 12港人）越安全”。他認為現在聯合國也就該事件發聲，就可進一步向聯合國人權理事會方面呈交更多資料，盼尋求聯合國繼續跟進。朱凱廸還談到，12名被捕港人中，有持英國國民（海外）護照（BNO）和葡萄牙護照的人，希望英國及葡萄牙政府可主動積極地協助其國民，例如得到領事探視和保障其基本權利。

此外，目前在深圳被扣的12名港人家屬於周六再次發表聲明，並重申了他們提出的四點訴求，包括拒絕“官派律師”，立即讓家屬委託的律師面見被拘留者；要求中國當局為12港人提供合適藥物，容許他們致電家屬，和要求港府確保港人權利，立即將12港人接回香港。