安倍胞弟岸信夫等因擔任菅義偉內閣要職未能赴台

9月19日，台灣舉行了前總統李登輝追思告別禮拜，10月7日舉行告別禮拜後，李登輝將安葬於五指山國軍示範公墓特勳區。為此，日本跨黨派議員聯盟“日華議員懇談會”派前首相森喜朗為首的訪問團，前往台灣參加李登輝的告別儀式，但是8月9日一同前往的安倍晉三的胞弟岸信夫，為“日華議員懇談會”幹事長，因為在菅義偉內閣擔任防衛大臣，雖曾預定與森喜朗等一同前往，但是沒有成行，上次赴台的眾議院議員中山泰秀也由於在菅義偉新內閣中擔任防衛副大臣而未能和森喜朗一起赴台。

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9月19日，在中國外交部發言人汪文斌主持的例行記者會上，有記者問：日本共同社報道稱，日本前首相森喜朗9月18日在台灣同蔡英文見面時稱，日本領導人表示如有機會願和蔡英文通電話。請問中方對此有何評論？

汪文斌回答說：我們注意到有關報道，已要求日方作出澄清，日方明確表示媒體報道的事情絕對不會發生。

“日華議員懇談會”會長古屋圭司在18日臨出發前在羽田機場接受記者採訪時說：菅義偉首相對他們說：來去順利。

李登輝追思告別禮拜於9月19日上午9時30分在北部新北市真理大學大禮拜堂，由台灣基督長老教會協助，按照基督教禮拜程序進行。

除李登輝的親屬、友人之外，總統蔡英文和政府高官等共計約800人列席，列席儀式的外國重要人物有日本前首相森喜朗、日本“日華議員懇談會”會長古屋圭司、自民黨青年局局長牧島可蓮和美國負責經濟增長、能源和環境的副國務卿克拉奇等。

岸信夫8月9日午前與森喜朗一行從東京羽田機場乘包機出發，前往台北松山機場，在與台灣總蔡英文舉行會談後，前往設置李登輝追悼會場的台北市台北賓館，向李登輝遺像獻花並表示悼念。

19日，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰代讀了日本前首相安倍晉三的致辭，安倍在致辭中指出：李登輝為“日本台灣的親善友好、台灣的民主主義發展做出了重大的貢獻，深表敬意。”

森喜朗18日在台灣總統府與蔡英文舉行會談，蔡英文對菅義偉新內閣的起航表示祝福，並希望日台關係能夠得到進一步的發展。