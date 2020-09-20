解放軍機艦連兩日大批越台海中線蔡英文籲中國克制勿挑釁

中國解放軍的軍機連續兩天大批越過海峽中線再折返，台灣軍方不但派戰機緊急起飛，廣播驅離，同時以防空飛彈追蹤監視。台灣軍方今天警告對岸，如果遭受攻擊，台灣一定反擊；總統蔡英文則呼籲中共必須自我剋制，不要挑釁。

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台灣國防部18日指出，有12架戰機先後跨越西北空域的台海中線，其中三架距新竹領空僅25海里，距海岸線37海里，部分艦艇也越過海峽中線，在基隆港升火待命的台灣海軍成功級軍艦都出海支持。台灣軍方認為這是對台灣的激烈挑釁。

事發時，台灣國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光正在參加漢光36號演習兵棋推演，獲報後立即離席進入衡山指揮所坐鎮因應。台灣媒體指出，這是九六台海危機後，共軍在海峽中線所採取最激烈的挑釁作為。

不僅這樣，19日中國再度派出18架軍機在海峽演習，其中從北面靠近台灣的12架戰機都越過了海峽中線。台灣軍方分析，這是有計畫性、針對性、實戰化的演練，目的是恫嚇台灣。

台灣軍方今天透露，面對共軍的騷擾，因為無法分析背後真正意圖，軍方的態度就是不冒進。近期已派員到空軍作戰部巡迴講習教育，要求戰機飛行員務必依規定執行，並以「不挑釁、避免擦槍走火」為原則。

台灣軍方也強調，台灣和中國都曾宣稱「不開第一槍」，但所謂「不開第一槍」並不是指真的不能開火，關鍵在「行使自衛反擊權」的時機，這部分須考慮「國際法」等規範。但台軍也說「如果國軍被攻擊，我們一定會反擊」。

台灣總統蔡英文今天受訪時說，她相信這些動作對中國的國際形象來說是沒有幫助的，也因為這些動作讓台灣人民可以更警覺，更了解中共政權的本質，她呼籲中國自我剋制，不要挑釁。

媒體詢問，怎麼看中國選在美國國務次卿科拉克離台時，公布仿真轟炸關島基地的影片。蔡英文說，近來一連串軍事活動，不僅是兩岸問題，更是區域安全問題，中國不斷進行軍事行動，整個區域所有國家的意向越來越清楚，中國的存在確實有一定侵略性，也會帶來一定威脅，整個區域不只是台灣，都會更加警覺，了解中共政權的本質。