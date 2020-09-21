布魯塞爾歡迎白反對派流亡領袖：支持民主白羅斯 制裁盧卡申科政權

9月21日星期一，歐盟多個成員國的外交部長在布魯塞爾和來訪的白羅斯反對派流亡領袖斯維特拉納-媞卡諾夫斯卡婭見面，同時繼續準備向白羅斯政府發起制裁。

廣告 繼續瀏覽後續

今早多國外長和媞卡諾夫斯卡婭舉行早餐會，會後歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，媞卡諾夫斯卡婭就白羅斯境內一些事件做了彙總說明，人們的勇氣和毅力，尤其是女性在當中的領導力，給歐盟成員國各外長留下了深刻的印象。他還指出，歐盟將支持白羅斯進行包容性的國家對話，就白羅斯民眾享有自由公平選舉的權力展開對話，同時重申布魯塞爾方面並不承認盧卡申科依舊是白羅斯總統。

德國外交部長馬斯則表示，歐盟方面認為過去幾周之內，白羅斯情況沒有進展，盧卡申科對和平示威者的暴力令人無法接受，歐盟將討論是否在制裁盧卡申科政權，進行資產凍結和旅遊禁令之外，考慮對盧卡申科本人也發起制裁。與此同時，外長團還將考慮如何向白羅斯民眾以及社會提供資金支持。目前波蘭已經發出呼籲，向白羅斯提供穩定社會所需的10億歐元起的資金扶助。在波蘭政府對此進行提議之前，俄羅斯總統普京已經向盧卡申科承諾，提供15億美元的貸款。另外，9月21日星期一，為媞卡諾夫斯卡婭提供避難幫助的立陶宛政府宣布，聯合波蘭以及羅馬尼亞，向其他歐洲夥伴國發出呼籲，希望能夠在9月24日到25日的委員會期間，為民主的白羅斯制定統一的支持行動，其中包括貿易優惠政策，入境歐盟免簽政策，支持白羅斯加入世貿組織的申請，資金支持白羅斯進行能源改革，向市場經濟進行轉型等等。