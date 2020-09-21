特朗普：字節跳動若仍保留TikTok Global 80%股份 將不批准收購

9月21日星期一，美國總統特朗普對TikTok收購前提更新要求，他表示，如果收購之後字節跳動仍然掌控TikTok，這種協議，美國不會批准。

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當天早些時候，字節跳動曾宣布出售TikTok，在新版TikTok Global當中仍將保留80%的控制權。按照上周六的聲明，TikTok與沃爾瑪和甲骨文達成了意見一致，兩家公司將參與pre-IPO環節的投資，這得到了特朗普的許可。但字節跳動宣布保持80%股份後，特朗普直接拒絕。

在福克斯新聞一檔節目當中，特朗普解釋道：“沃爾瑪和甲骨文在TikTok上有合作，這兩家公司會買下它，將進行全面控制...他們必須占絕大多數地位”。被問及如果字節跳動保留80%控制權，美國將採取何種措施，特朗普回答稱，“如果他們那樣做，美國這筆交易就不做了”。

由於收購前瞻有所進展，原定於周日開始的TikTok禁令已被北國商務部延至9月27日。交易一經達成，將設總部於美國，本地僱傭兩萬五千人，另外根據沃爾瑪和甲骨文各自的聲明，雙方收購比例可能會分別佔7.5%和12.5％，之後進行一年準備，爭取在紐約上市。法新社引述一名未具名知情人士的話稱，字節跳動就算保有剩餘８０％的股份，那也會因為其中４０％背後都是美國投資者，而終將畫歸美國麾下。