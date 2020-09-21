聯合國線上慶祝成立75周年 直麵糰結考驗

因新冠疫情繼續肆虐，聯合國會員國代表在線上舉辦紀念該組織成立75周年的高級別視頻會議，接下來22日，在第75屆會議框架下開啟一般性辯論。今年在新冠病毒大流行的背景下，國際衝突，多邊主義，伊核協議和氣候等挑戰，都是聯合國的團結所面臨的考驗。

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9月21日線上會議當天，聯合國秘書長古特雷斯對路透社表示，新冠病毒的大流行揭開了世界脆弱的一面，他將在會議期間呼籲各成員國政府加強合作，共同面對多邊主義挑戰，並提請各國重視解決方案的缺位。多個月以來，聯合國機制下各個團組呼籲世界停火，共同抗擊新冠病毒。但旨在向最脆弱國家提供援助的87億歐元基金建設，截至目前只獲得了這一目標數字的四分之一。古特雷斯還希望借本次會議，重申新冠疫苗的普適性，一旦疫苗問世，人均可得。在本次疫情全面爆發之前，聯合國就已經發出世界饑餓預警，根據今年7月的一份年度報告，2019年全球每9個人當中，就有一人受到食物匱乏的折磨，而2020年這一比例將因疫情而上升。

路透社引述一名保持匿名的歐洲高級外交官的話表示，聯合國大會幾個月幾之前就應該採取行動了，但新冠病毒對全世界造成重擊，讓所有事情慢下來。而聯大第75屆會議主席沃爾干-博茲奇爾則表示，仍舊相信應對疫情的唯一方式是多邊合作，而多邊主義的最優實踐平台依舊是聯合國，聯合國的角色和作用仍舊不可替代。