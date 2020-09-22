新冠疫情嚴峻 各國推出新措施

近來，新冠疫情傳播情勢再度嚴峻，自去年12月底以來，新冠病毒已經導致全球死亡人數近97萬人，僅美國就超過二十萬人，病例記錄了超過3110萬例。世界各國都各自迅速出台新的措施，抑制疫情的傳播。

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英國周一提高了警戒水平，衛生當局警告說，如果沒有特別情況的話，英國11月有可能有出現每天死亡人數超過200人的危險。首相約翰遜今天（周二）應在議會發表講話，宣布新的限制措施，其中包括英格蘭的酒吧和餐館將自周四開始，晚上10點起關門歇業，並將再次鼓勵遠程辦公。

在西班牙，自星期一開始，由於新冠感染人數的爆炸，馬德里及其周邊地區近一百萬居民的出行再次受到嚴格限制。除了非常特殊原因：上班、上學、看病、根據傳票前往公營機構，或是去照顧親友外，85萬人被禁止離開住所的街區。

在美國，死亡人數已經超過20萬，是全球死亡人數最多的國家。接下來是巴西、印度、墨西哥和英國。

在阿根廷：當局公布了每天與新冠有關的死亡記錄，周一有429人死亡，這是自疫情大流行以來該國死亡人數最多的一天，令死亡總人數達到13482人。阿根廷自3月20日起，實施隔離禁足令，並根據地區逐步放鬆管制。

在德國慕尼黑，從本周四開始，在公共場所將必須佩戴口罩。聚會也將再次僅限於兩個家庭之間，或是朋友圈裡的五個人。

在捷克，實施嚴格的預防措施（例如在戶外強制戴口罩）成功地控制了疫情後，捷克政府在暑假前取消了其中大部分措施。對此，政府總理巴比斯（Andrej Babis）周一承認，這是“錯誤”。

印度的標誌性古跡泰姬陵，在關閉六個月後已經重新對公眾開放。印度13億人口中已經有540萬例新冠病例。

目前已經有 60多個富裕國家加入了世衛組織建立的機制，但其中既沒有中國也沒有美國，這一機制的宗旨是支援貧困國家獲得新冠疫苗。幾周前，世衛組織宣布與疫苗聯盟（Gavi）合作，啟動了針對新冠病毒疫苗的全球獲取系統。

另外，根據挪威難民理事會（NRC）的一項研究，疫情的大流行對世界上最脆弱的人口——那些流離失所、生活在軍事衝突地區而缺吃少穿，或被迫輟學的人造成了“毀滅性”的影響。據公共衛生機構的消息，目前臨時滯留在希臘萊斯沃斯島的非法移民中，已經有240多人感染了新冠。