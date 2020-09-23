西歐新冠數據飄紅 法國西班牙英國日增死亡人數率先擡頭

就在美國新冠累計死亡人數正式突破20萬人大關之際，西歐多國的日增確診感染人數也激烈攀升。周二，英國宣布針對酒吧和餐廳等的新限制措施，法國防疫委員會預計也將在周中的會議上討論日增確診人數的飆升，巴黎靜待更多的防疫限制措施出台。

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根據德國權威的羅伯特-科赫疫情防控研究所的數據，德國日增確診感染人數逼近兩千人；英國政府擔心到了11月，日增死亡人數“起飛”，變成現在的10倍；馬德里已經禁止85萬人在非重大而必要的情況下離開社區...目前西歐確診感染的指標數字大片飄紅，新增死亡人數已經開始在法國，英國和西班牙出現顯著增長空間；從每100萬人當中的死亡人數來看，比利時，西班牙，英國，意大利，瑞典，法國，愛爾蘭，荷蘭等在國際排行榜上高居不下，且有繼續增長的趨勢。

法國的日增確診感染人數則從9月12日以來多次破萬。如果說確診人數的激增和測試的廣泛進行有着直接關聯，那麼確診率則成為了一個比較有效的衡量指標。令人不安的是，法國的確診感染率從夏天開始回升，7月初曾經下降到1.1%，之後8月底回升到4%，再到9月初，達到了敲響警鐘的5%，截至發稿，已經逼近6%。另外每周每10萬名居民當中的確診率也急劇升高：6月16日，法國曾經每周每10萬人當中有4.3人感染，到了7月底，升高到了每周每10萬人當中就有超過10人感染，到了8月底，這個數字暴增到了每10萬人當中有超過50人感染。根據法國目前的防疫標準，當每周每10萬人當中確診人數超過10人即意味着需要保持密切觀察，而超過50人時，就意味着敲響了警鐘。目前，這個數字已經攀升到了80到90人這個區間，而例如法蘭西島大區，北部等多地，這個數字早已超過100人。

西班牙無疑已經進入第二波疫情，馬德里四分之一的醫院病床位以及三分之一的重症監護室床位以及相關配套設備都已經被新冠患者所佔用，日增死亡人數從8月中下旬開始反彈，到了9月增勢明顯提速，上周共統計到約900人死亡，而本周二的單日死亡人數是241人，這是5月以來的單日新增死亡最大增幅。