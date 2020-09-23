馬克龍：面對中美角力其他國家不能只當看客

法國總統馬克龍周二9.22在聯大會議發言表示，面對冠狀病毒Covid-19導致國際合作減弱，國際社會不要僅僅充當中美角力的看客，而應該集體採取行動，走出疫情危機，變得更強。

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馬克龍在45分鐘的視頻錄像發言中表示，不論中美兩個大國在全球佔多大重量，今天的世界都不能被歸結為僅僅是一個中美之爭的世界。

解決問題的方案，比以往任何時候都更多地存在於“國際合作”當中。國際合作儘管有“困難”，但“勢在必行”。馬克龍堅稱：“多邊主義不僅是一種信念，更是操作的必要條件”。

他表示，二戰以來，世界多邊體系在中美兩個超級大國，特別是在特朗普的美國攻擊下，粉碎瓦解，這兩個超級大國正試圖擺脫這一框架。

馬克龍強調說，現在這個疫情危機需要一記“電擊”，因為在疫情大流行之前世界就存在的斷裂，包括大國霸權，多邊主義受質疑或被工具化，對國際法的踐踏，都正加速和加深了病毒造成的全球動蕩。

馬克龍對聯合國安理在這場疫情危機面前處於癱瘓狀態感到遺憾。他稱，這都是因為中美兩國更傾向於顯示他們的對抗，而不是集體效率。他補充說，沒有一個國家能夠單獨面對世界的挑戰，而有效的多邊主義是"操作的必要條件"。

馬克龍說，我們並非註定集體淪為只能對中美決鬥表示遺憾的觀眾。我們有迴旋的餘地。這取決於我們怎樣運作。其中，首先要讓“我們非常需要的”國際組織發揮作用。還要讓歐洲發揮引擎作用。這樣一來，歐洲在危機過後會變強。他稱：“過去許多人曾預言歐盟會因這場危機而四分五裂，無能為力，但這一次，由於這場危機，歐洲聯盟將朝着統一，主權和團結，邁出了歷史性的一步。”