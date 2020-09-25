澳智庫：中國近年拆除、破壞新疆清真寺1.6萬座 北京：污衊

澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）9月25日發布了一份題為“追蹤新疆維吾爾族和伊斯蘭教空間被破壞的過程”報告。該報告指，通過衛星照片等研究方式發現，近年來大約有1.6萬座清真寺因政府政策被拆除或遭到了破壞。

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報告稱，“媒體和非政府組織的報道揭露了近年來蓄意破壞清真寺和具有重要文化意義的維吾爾族遺址的個別例子。”其表示，“我們的分析發現，這種破壞可能比報道的更廣泛，而且近年來愈演愈烈，估計新疆每三座清真寺中就有一座清真寺被拆除，這主要是自2017年以來。”報告提及，新疆境內清真寺被拆除的現象大部分發生在最近三年。其指出，“這相當於全疆約有16000座清真寺（佔總數的65%）因政府政策而被摧毀或損壞，大部分是2017年以來的。其中一半以上--約8500座（±4%）--被直接拆除。”據悉，破壞最嚴重的情況是在新疆首府烏魯木齊和喀什市中心以外地區。

報告稱，“由於2017年以來的政府政策，我們估計目前新疆的清真寺數量是自文革以來的最低水平，當時有26500多座清真寺被摧毀。”其談到，“此外，全疆30%的維吾爾族重要聖地（聖地、墓地和朝聖路線）已被拆除，儘管許多聖地受到中國法律的保護，還有28%的聖地受到一定程度的破壞或改變，主要是2017年以來。”自2018年以來，聯合國的相關報告及人權團體表示，新疆有多達100萬維吾爾人和其它穆斯林少數民族遭到當局大規模關押。中國官方則堅稱，這些地方是職業培訓中心。

報告還提到，即便是那些沒有被拆毀的清真寺，有許多上面的圓頂和尖頂都被拆掉。據估計，目前新疆全境完好的和受到輕微破壞的清真寺數目不及1.55萬座。北京方面，中國外交部發言人汪文斌在周五的記者會上回應指，“有關報告純屬造謠污衊。新疆宗教人權得到充分保障，包括新疆維吾爾族人士在內的各族人士各項權利、自由依法得到切實維護。”

他稱，“就拿新疆清真寺數量來說，新疆擁有約2.4萬座清真寺，平均每530位穆斯林民眾就擁有一座清真寺，新疆清真寺總數是美國國內總數十倍還多，人均清真寺擁有數量也比很多穆斯林國家都要高。”針對國際社會對新疆穆斯林少數民族所受遭遇的關注和譴責，法國總統馬克龍等多國政要在近期相繼表示，要求派出國際調查團前往新疆對相應報道和指控展開獨立調查。