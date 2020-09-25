美中較量歐盟如何站隊？米歇爾：我們站在民主人權法治基本價值的一邊

歐洲理事會主席夏爾·米歇爾（Charles Michel）9月25日在聯合國大會的一般性辯論發言中，發表了題為《一個更強大和更自治的歐盟，為更公平的世界提供動力》的演講。當談到美中較量，歐盟如何選擇站隊的問題上，他表示，歐盟與美國緊密相連，不但共享理念和價值並經歷過歷史地考驗，儘管雙方偶爾存在不同做法或利益，但這仍體現在至關重要的跨大西洋聯盟當中。他亦指，歐盟不認同中國政經體系所基於的價值觀，但就存在共同挑戰的諸如應對氣候變化和抗擊疫情等問題上，中國是歐盟的關鍵夥伴。

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米歇爾在約15分鐘的聯大發言中，針對歐盟就新冠疫情、信守國際承諾、國際關係和特別是美中歐三角關係問題進行了發言。當談及國際承諾時，他指出，在當今世界，濫用實力，包括軍事和經濟上的，正在頻繁地在取代辯論和談判。他認為，尊重條約是國際法的一項基本原則，但現在卻被認為可以加以選擇，即使是那些直到最近，還是條約歷史擔保人的國家也在這樣做，而這一切都以黨派利益為名。他強調，歐盟比以往任何時候都致力於更加捍衛基於規則的國際秩序和基於普遍價值觀的合作。歐盟希望變得更強大、更自主、更堅定，以捍衛一個更公平的世界。正是本着這種精神，歐盟領導了《巴黎協定》的實施，並已經將《2030年議程》的目標納入其經濟治理體系。

米歇爾稱，歐盟相信自由開放經濟的優點，從不相信保護主義。但是，進入歐盟——世界第二大經濟區和國際貿易第一大經濟區——這一巨大市場的權利將不再被廉價出售。他提出，從現在起，歐盟將更好地維護公平競爭，確保這一開放的市場只對那些尊重其標準的人開放，無論他們是準備離開這一聯盟還是想向其靠近一步。他續指，歐盟致力於促進總體稅收公平，特別是在數字領域。在這一領域開展的大規模活動再也無法逃避公平的稅收。他說，歐盟會與經合組織和20國集團一道，致力於通過國際合作來糾正這種不公正的現象。

針對國際關係問題，米歇爾表示，歐盟是和平與進步的行動者，它希望調動自己的影響力和力量，讓其他國家也變得更加強大。他說，在白俄羅斯，今年8月下旬的總統選舉結果遭到篡改和偽造。歐盟不接受其結果，譴責對反對派及和平示威的暴力鎮壓。他指出，鎮壓和恐嚇必須停止，所有責任人都必須被追究責任並受到制裁。他強調，歐盟支持白俄羅斯人民，他們必須在沒有任何外部脅迫的情況下自由選擇自己的未來。米歇爾提及，打擊有罪不罰現象還意味着，當俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼（Alexei Navalny）成為化學武器暗殺企圖的受害者時，要求進行獨立和可信的調查。

在談及歐盟對非洲關係，及就伊朗核協議和巴以問題的態度後，米歇爾將話鋒一轉，談到了當今備受關注的美中較量和歐盟如何選邊站隊的問題。對此，他表示，“自從我擔任歐洲理事會主席以來，經常有人問我一個既簡單又殘酷的問題：‘在中美之間的新較量中，歐盟站在哪一邊？’ 我的答案是...”他補充道，“我們與美國緊密相連。我們共享理念、價值觀和相互的喜愛並經歷了歷史考驗地強化。它們仍然體現在至關重要的跨大西洋聯盟當中。這並不妨礙我們偶爾會有不同的方法或利益。”

米歇爾說，“我們不認同中國政治和經濟體系所基於的價值觀。我們將不會停止促進對普世人權的尊重。包括維吾爾人等少數民族的人權。或在香港，當對保障法治和民主的國際承諾遭到質疑。”他續指，“中國是應對諸如全球變暖、新冠肺炎疫情或非洲債務減免等共同挑戰的關鍵夥伴。” 他說，“中國也是重要的貿易夥伴。 然而，我們決心重新平衡這種關係，以實現更好的對等和更為公平的競爭。 我們也正在與東盟成員一起耕耘這一精神，我們也將繼續加深相互的關係。”

米希爾表示，“我們站在民主、人權、法治與合作的基本價值觀的一邊。它是在追求利益中我們的指南針。歐盟是一支自主力量，是我們選擇的主人，也是我們命運的主人。”他最後強調，“歐盟將繼續成為多邊主義和基於規則的國際秩序的驅動力。我們對聯合國的支持一如既往，我們將繼續支持秘書長改革的實施。因為我們需要一個加強和有效的多邊體系。這就要求聯合國更加強大，以取得促進世界和平的成果。更強大，更堅定的歐洲將在您身邊，使世界成為一個更美好，更公平的生活之地。”