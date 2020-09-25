英高官於聯合國人權理事會批評北京對港、疆政策
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英聯邦、南亞和人權事務國務大臣塔里克·艾哈邁德 (Tariq Ahmad)9月25日在參加聯合國人權理事會的發言中，向各國代表表達了英方對中國人權問題的關注，其中包括北京被指在香港頒布國安法違反《中英聯合聲明》，在新疆的系統性侵犯人權行為，及在其境內不斷惡化的新聞自由問題表達了英方的嚴重關切。
聯合國人權理事會當天舉行了第45次常會的第20次會議。代表英國政府的艾哈邁德通過視頻發言表示，“今天，我們關注中國的嚴重局勢。”他說，“在香港，北京實施的《國家安全法》嚴重違反了具有法律約束力的《中英聯合聲明》。它侵犯了香港的高度自治權，並直接威脅到（當地的）權利和自由。”他續指，“正在實施的《香港國安法》，顯然是為了消除異議。它允許對某些案件在中國大陸提起訴訟，在那裡，被告經常在未受到指控的情況下被長期羈押或無法尋求法律顧問（援助），而且我們對（中國大陸的）司法獨立性、法律正當程序和酷刑報告感到擔憂。”
艾哈邁德接著說，“同樣令人嚴重關切的是，在新疆，有令人信服的證據-包括中國當局自己的文件中的證據（顯示了當地）存在系統地侵犯人權。”他補充道，“（新疆的）文化和宗教受到嚴格限制，我們看到了有關強迫勞動和強迫節育的可靠報道。 令人震驚的是，多達180萬人未經審判就被拘留。”他還指出，英國對中國在其全國境內對媒體自由地壓力感到嚴重關切。他向大會主席稱，“主席女士，我們呼籲中國維護《中英聯合聲明》中所保障的權利和自由，尊重香港司法機構的獨立性，允許不受限制地進入新疆，並釋放所有被任意拘留的人。”
此外，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）周四還曾發推文指，對前香港眾志秘書長黃之鋒被捕深表憂慮，認為這是港府針對社運人士的又一例證。他敦促北京和港府當局必須尊重《中英聯合聲明》所保護的香港人民的權利和自由。英國國會“跨黨派國會香港小組”也通過聲明強調，譴責港府拘捕黃之鋒及以《香港國安法》對任何港人作出追溯行動。聲明認為，獨裁專制的香港國安法在今年7月實施，而港府卻追溯立法前9個月的事，是違反基本自由和誤解法律根本原則。