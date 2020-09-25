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英高官於聯合國人權理事會批評北京對港、疆政策

英聯邦、南亞和人權事務國務大臣塔里克·艾哈邁德資料圖片 © 網絡圖片

作者： 弗林 6 分鐘

英聯邦、南亞和人權事務國務大臣塔里克·艾哈邁德 (Tariq Ahmad)9月25日在參加聯合國人權理事會的發言中，向各國代表表達了英方對中國人權問題的關注，其中包括北京被指在香港頒布國安法違反《中英聯合聲明》，在新疆的系統性侵犯人權行為，及在其境內不斷惡化的新聞自由問題表達了英方的嚴重關切。