德國跨大西洋關係負責人：歐美必須團結一致對抗中國

德國負責協調跨大西洋關係的負責人彼得·拜爾（Peter Beyer）在接受法新社採訪時表示。無論11月美國大選的結果如何，歐美都必須團結一致參加“與中國的新冷戰”。他說，德國感謝美國教給德國“自由與民主，和平與繁榮等價值觀”，而中國政權則是“獨裁，缺乏新聞自由和人權，數字監視，對維吾爾人，香港和環境的攻擊。 ”

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法新社柏林報道，在距離美國舉行總統大選前大約五個星期，德國與美國和加拿大的關係協調人彼得· 拜爾堅持認為，與兩個夥伴共享的利益多於分歧。彼得·拜爾和德國總理默克爾屬於同一保守政黨基民盟。他在柏林進行的這次採訪中認為：“歐美必須聯手共同面對中國構成的巨大挑戰。” 他還表示，“中美之間的新冷戰已經開始，並將在本世紀初形成。”

在美國總統特朗普和德國總理安格拉·默克爾之間在伊朗、北約、世界貿易以及氣候等問題上反覆摩擦四年之後，彼得·拜爾並沒有掩飾德國會認為更容易 與民主黨白宮候選人喬·拜登一起工作，如果他在11月當選的話。但他坦誠，當然不會天真地認為，如果拜登獲勝，一切都會很好，這將是黃金時代的開始。儘管 “有爭議的問題不會一觸而就“，但是有了拜登”跨大西洋的友誼將再次變得更加合理，可計算，也重新變得更可靠。”

對於彼得·拜爾而言，在中國或伊朗問題上，美國人和歐洲人“利益相似，有時甚至相同”。他說，令他沮喪的是，在某些方面，例如面對冠狀病毒大流行時對世界衛生組織（WHO）的支持，反對全球變暖和控制伊朗的核野心等問題上難以達成一致。

但是，他也認為，即使特朗普連任也不會導致西方世界的崩潰，特別是由於這些國家與美國國會和許多美國州的密切合作。他說：“如果特朗普連任，並不是所有事情都會一片漆黑。但也不會更好。”他認為，“了解誰入住白宮至關重要。但這不能支配跨大西洋的友誼。因為華盛頓，尤其是美國，不僅由橢圓形辦公室組成。”

他指出，二戰後，盟國之間數十年的合作鞏固了“自由與民主，和平與繁榮”等所謂的“老式價值觀”。而德國要感謝美國，因為 ``重要的是要記住是美國人教給我們這些價值觀。 相反，中國這一制度的特點是“獨裁，缺乏新聞自由和人權，數字監視，對維吾爾人，香港和環境的攻擊。”

拜爾同時證實，他的政黨基民盟在12月任命新領導人時將必須解決這些重要問題。黨內當選者應成為2021年立法選舉中保守派的候選人，這將終結安格拉·默克爾（Angela Merkel）16年的權力。而“無論誰獲勝，他都必須面對這些主題。”

法新社指出，德國安全和國防的利益也將很重要。因為特朗普不斷批評北約，也已經計畫撤離駐紮在德國的12,000名美軍士兵，讓目前的25,000人降至9,500人，拜爾就此指出：“我認為拜登政府不會完全扭轉這一計畫，但我也懷疑他會以同樣的熱情繼續實施這一計畫。”