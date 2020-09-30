土耳其執政黨：安卡拉已多次敦促北京尊重少數民族權利

土耳其執政黨正發黨發言人賽里克（Ömer Çelik ）9月29日在參加記者會時表示，中國對待新疆維吾爾族等穆斯林的作法和政策，一直是安卡拉議程的一部分。

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賽里克稱，土耳其一直在密切監視人權和信仰自由，及中方於2017年通過的反極端主義法規包含針對維吾爾族的負面和任意作法。他說，“我們在這個問題上的唯一願望是維吾爾族人生活在繁榮與和平中，並為中國的發展、社會和平、繁榮及公民之間的平等作出貢獻。”他續指，安卡拉方面一再敦促北京尊重維吾爾族等少數民族的權利。

賽里克稱，“土耳其支持一中政策。我們當然尊重中國的領土完整和主權。我們支持中國的反恐權利。”他補充說，“維吾爾族土耳其人所面對的作法不應在這種情況下被評估。恐怖分子和無辜者之間必須進行認真區分。”據該國媒體報導，今年2月，土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）在與中國外長王毅於德國會面後表示，“中方不應將所有穆斯林維吾爾族人標記為恐怖分子。”

2019年，安卡拉還譴責中方“對維吾爾族土耳其人進行系統性同化的政策”，並將其對維吾爾族穆斯林的對待視為“對人類的極大尷尬”。針對土耳其正發黨發言人的這一表態，中國駐土耳其大使館30日刊登聲明稱，“有關涉疆表態與中國新疆維吾爾自治區的現實完全不符”，對此表示強烈抗議。聲明寫道，“涉疆問題不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題。”