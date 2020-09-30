英加宣布聯手制裁白俄盧卡申科父子、高官

英國和加拿大9月29日宣布，對包括白俄羅斯總統盧卡申科，及其長子兼國家安全顧問的維克多共8人實施制裁。英國外交大臣拉布表示，“今天，英國和加拿大通過對盧卡申科的暴力和欺詐政權實施制裁，發出了明確的信息。我們不接受這次被操縱選舉的結果。”

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根據英國外交部公布的聲明顯示，這次受英方制裁的白羅斯官員包括8人，除了盧卡申科外，還有他的長子兼國家安全顧問維克多（Viktor Lukashenko）、總統幕僚長謝爾蓋延科（Igor Sergeenko）、內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）、副內政部長兼公安警察長官巴爾蘇科夫（Alexander Barsukov）及副內政部長兼內政部隊司令納紮連科（Yuri Nazarenko）、內政部隊副司令阿塔別科夫（Khazalbek Atabekov）和明斯克特別行動警察長官巴拉巴什（Dmitry Balaba）。

英方的聲明寫道，“盧卡申科政權在大選之後，應對就反對派人士、媒體和白俄羅斯人民的一系列侵犯人權的行為負責。儘管國際社會發出了許多呼籲，但其拒絕與反對派進行對話，而是選擇加倍進行他的暴力鎮壓。”據悉，英方採取的制裁措施包括對上述8人頒布旅行禁令和凍結資產。加拿大方面對他們也實施了類似的制裁。此前，英法已經在歐洲安全與合作組織的主持下，要求對白俄的缺陷大選和侵犯人權行為進行獨立調查。 此外，倫敦還承諾在接下來的兩年中將對白俄羅斯的人權組織、獨立媒體和社區機構的財政支持增加一倍，達到150萬英鎊。

拉布說，“今天，英國和加拿大通過對盧卡申科的暴力和欺詐政權實施制裁，發出了明確的信息。我們不接受這次被操縱選舉的結果。“他續稱，“我們將追究對白俄羅斯人民發動暴行的人的責任，並捍衛我們的民主和人權價值觀。”此外，加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）亦通過聲明表示，“隨着白俄羅斯政府繼續犯有系統地侵犯人權行為，也沒有跡象表明它真正致力於與反對派團體尋求談判解決方案，加拿大也不會默默地站着看。加拿大和英國共同採取行動，以確保這些制裁產生更大的影響，並在我們對局勢的譴責中表現出團結。在白俄羅斯人民努力恢複本國人權和實現民主的過程中，加拿大聲援白俄羅斯人民。”

與此同時，法國總統馬克龍當天在立陶宛首都維爾紐斯會見了流亡在外的白俄反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），並承諾將對白反對派和政府進行調解。馬克龍表示，法國計畫在未來幾天或幾周內開始調解，並希望藉助歐洲安全與合作組織的力量。他強調，法國不承認盧卡申科連任白俄羅斯總統，德國總理默克爾和歐洲理事會主席米歇爾將推動白俄羅斯接受調解，“我們的目標是實現（白俄羅斯政權）和平過渡，（白政府）釋放因發表政治觀點而被關押的人，並在國際監督下舉行自由選舉”。

當天與馬克龍的會晤是季哈諾夫斯卡婭迄今為止最高調的會晤。此前，她曾在聯合國人權理事會和歐洲議會發表演講，並會見了歐盟外交與安全政策高級代表以及波蘭和立陶宛的國家領導人。季哈諾夫斯卡婭指出，這場危機應該儘快得到解決，新的自由和公正的選舉應該在今年年底之前舉行。在與馬克龍會晤後，她預計將在法國議會發表演講。