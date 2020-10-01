蓬佩奧籲意大利警惕中國經濟影響力 華為表示願接受徹查

美國國務卿蓬佩奧周三警告羅馬當局警惕中國在意大利擴大其經濟影響力。華為意大利分公司總裁同一天宣布，華為願接受徹查，證明其技術不會對使用華為5G設備的國家構成任何風險。他並稱：“華為退出意大利市場的可能性極小。”

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據路透社消息，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)對意大利進行為期兩天的訪問。蓬佩奧周三9月30日在意表示，他對中國計畫擴大其在意大利的經濟影響力感到擔憂，並警告羅馬當局保持警惕。

為了讓蓬佩奧放心，意大利外交部長迪馬約(Luigi Di Maio)在聯合新聞發布會上表示，意大利政府理解美國對先進5G技術發展的擔憂，並表示將仔細審查所有合同。

同一天，華為意大利分公司總裁Luigi De Vecchis表示，華為準備接受徹底的審查，以證明其技術不會對將在5G網絡建設中使用華為設備的國家構成任何風險。

Luigi De Vecchis在華為位於羅馬的網絡安全中心開幕式上表示：“我們將打開我們的內部，我們可以接受活體解剖，以回應所有這些政治壓力……”他指控美國通過無根據的指控摧毀另一個國家的一家企業來攻擊該國，真讓我無語。”

他還稱，儘管面臨所有這些壓力，但華為無意退出意大利市場，且正在考慮在能源等領域推出更多產品。

美國國務卿發言人稱，在與意大利總理孔特會面時，蓬佩奧強調美國和意大利有着大量的商業和投資聯繫，並就與中國做生意的風險發出了警告。