俄羅斯嚴打中國竊取技術 再捕一名俄科學家

俄羅斯再逮捕一名涉嫌為中國竊取技術的科學家。這名在中國瀋陽工作的俄羅斯科學家因疫情未能返回中國，9月29日在南西伯利亞被捕，他可能被控犯有叛國罪，面臨12年以上重刑。今年6月俄羅斯一名北極學家被控為中國從事間諜活動被捕。

廣告 繼續瀏覽後續

據莫斯科時報（The Moscow Times）引述俄羅斯MBKh Media新聞網站周四報道，64歲的俄羅斯科學家亞歷山大-盧卡寧（Alexander Lukanin）因涉嫌向中國傳遞技術秘密而在西伯利亞南部被捕。

來自莫斯科的聯邦安全局（FSB）官員在莫斯科以東3500公里的托木斯克市搜查了亞歷山大-盧卡寧的公寓。據盧卡寧的朋友尼古拉-克里沃帕洛夫（Nikolai Krivopalov）告訴MBKh Media新聞，盧卡寧目前正在被臨時拘留中。他說，“據我們了解，盧卡寧被指控叛國罪，他將某些技術轉讓給了中國人。” 但這位朋友還說，“據我們了解，針對盧卡寧的指控中沒有與國防有關的任何東西。”

盧卡寧退休後移居中國，在瀋陽一所大學從事高壓電源，斷裂力學等工作。根據Tomskpolit Telegram頻道報道，盧卡寧在新年假期返回俄羅斯，後因冠狀病毒大流行而無法回到中國，便去托木斯克Tomsk國立理工大學工作。

另據中央社介紹，盧卡寧曾在托木斯克理工大學任教，之後在俄羅斯科學院西伯利亞分院的“強度物理和材料學研究所”任職，他退休後轉往中國瀋陽一所大學的實驗室工作，研究領域是高壓電源和固體材料被破壞時的放電和相關課題。

托木斯克理工大學自從前蘇聯時代以來，一直與官方的航空、國防領域有密切聯繫。而他曾工作的“強度物理和材料學研究所”，是俄羅斯材料學的主要科研機構，涉及許多新材料和納米技術。

俄羅斯也對中國盜竊技術十分不滿。今年6月逮捕了一名研究北極的學者。此人是退役的前蘇聯海軍上校米季科（Valery Mitko），俄羅斯當局指控他涉嫌接受中國的間諜任務，向中共海軍提供聲納技術，以及有關搜尋潛艇的技術情報。這次如果亞歷山大-盧卡寧被控叛國罪成，他將可能被判處12到20年的重刑。