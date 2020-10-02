普京：特朗普的生命力能戰勝冠狀病毒

普京10月2日向特朗普發私信表示，他堅信特朗普的自然生命力能夠戰勝冠狀病毒。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov ）在視頻記者會上說，“我們祝特朗普總統迅速輕鬆地康復。”

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美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼亞今天宣布他們測出冠狀病毒陽性。隨後，俄羅斯總統普京向特朗普發送私人信息。據克里姆林宮的聲明透露，普京給特朗普的電報說，“我堅信，您的自然生命力，您的強有力的靈魂，您的樂觀精神，將幫助您戰勝這個危險的病毒。”

在宣布普京給特朗普發私人信息之前幾分鐘，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov ）在視頻記者會上說：俄羅斯祝願特朗普總統迅速和輕鬆地康復。

據報道，特朗普夫婦10月2日周五宣布，他們在周四至周五夜間測試冠狀病毒（Covid-19）的結果是陽性，需在白宮隔離14天。（據法媒說，特朗普夫婦每天都測一次）

美國總統府的醫生科里Sean Conley周五早晨發布聲明稱，總統和第一夫人目前身體情況良好，他們兩人預計康復期間留在白宮自己的住所內。他補充說，期待總統在隔離與康復期，不受影響地繼續履行自己的職責。他並表示，會繼續對總統夫婦保持密切醫療監視。

本周早些時候，特朗普曾向福克斯新聞確認他的顧問霍普-希克斯（Hope Hicks）染上冠狀病毒。希克斯周二跟隨特朗普乘飛機去俄亥俄州參加與拜登的大選辯論，然後她再跟特朗普乘同一架飛機去明尼蘇達參加一場造勢大會。

克林姆林宮發言人佩斯科夫今天還透露，普京正在考慮接種防冠狀病毒的疫苗，並對記者們說，普京接種時他會宣布。

莫斯科之前宣布俄羅斯開發出一款有效疫苗，命名為“衛星V”（Spoutnik-V），意思是這款疫苗像1957年10月5日俄羅斯發射全球第一顆人造衛星那樣震驚世界。

普京曾表示，他的女兒接種了這種疫苗。之後有許多俄羅斯官員都宣布他們注射了“衛星V”。

儘管數以萬計人正在參加疫苗試驗的最後階段，疫苗測試程序尚未完結，俄羅斯卻決定首先向醫護領域提供這款疫苗，醫護人員可以自願決定接種與否。俄羅斯像許多歐洲國家一樣面臨著新一波感染增長。