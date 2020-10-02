特朗普確診武漢肺炎 中國網絡狂歡 官媒低調

美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼亞檢測冠狀病毒陽性的消息點燃中國網絡，衝上新浪微博熱搜榜，幸災樂禍遠遠多過關切。但中國官媒顯得低調。現離美國大選還有一個月，特朗普出師未捷身染疫，為大選增添了變數。

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據中央社報道，特朗普夫婦確診武漢肺炎的新聞衝上了中國新浪微博熱搜榜，關鍵字標籤的閱讀量高達7.5億次，成為當下中國網上最受關注的議題。

對於特朗普的確診，中國網民的戲謔與訕笑評多於關心，甚至有人稱“特朗普的確診是為中國國慶獻上賀禮”；也有網民持陰謀論認為，美國總統大選即將進入倒數一個月，此時傳出這樣的消息，可能是想要拖延大選。

據中央社另一篇發自北京的報道，美國總統川普夫婦確診武漢肺炎，相較於網友的喧騰，中國官方及媒體顯得低調。截至傍晚，中國官方未作出任何反應，而媒體除了聚焦美國防疫不力的零星評論外，都只轉載外媒報導。

除美國本土外，各界同時關注中國官方對特朗普夫婦確診有何反應。中午過後，駐北京的境外媒體群起向中國外交部提問，希望獲得官方回應。但到發稿為止，包括中國國家主席習近平在內的黨政高層，以及各級官員、相關部委，均未作出正式回應。

中國媒體相繼報導包括總統蔡英文，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）等人致電特朗普慰問的消息。

中國媒體的零星評論，只是口徑一致地聚焦美國防疫不力，語氣並不算強烈。即使是立場鷹派的中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進，也只在評論中指特朗普一直試圖淡化疫情對美國的衝擊和影響，且“長期拒絕戴口罩”，帶給美國社會的負面影響顯而易見。

隸屬中共北京市委宣傳部的《新京報》是少數發表學者評論文章的中國官媒。評論提到，這非常符合美國大選“十月驚奇”的標準，但誰也沒有想到驚奇來自特朗普本人。而這在某種程度上正是特朗普政府防疫不力的直接體現，也證明美國的防疫出現了很大的漏洞，即便在權力中樞白宮也無可避免。

文章說，此事不得不考慮另一種情況：如果特朗普病重無法行使總統職權，應該怎麼辦；而特朗普的確診，對其本人以及美國政局，都將產生難以避免的影響。