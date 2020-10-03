特朗普住院：打什麼針？吃什麼藥？

美國總統特朗普與第一夫人10月2日宣布他們測出感染冠狀病毒（Covid-19）之後，特朗普當天進入一所軍方醫院。醫生對他的治療手段也不斷被披露出來：

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白宮10月2日發布聲明表示，據特朗普的醫生們說，確診感染冠狀病毒的特朗普目前正軍方醫院接受以抗病毒藥物“瑞德西韋”為基礎的治療。白宮還稱，特朗普進入醫院是預防措施。

白宮醫生康利表示，特朗普同時服用有助增強免疫系統的鋅、維他命D和阿斯匹林等藥物。他還說，特朗普的身體情況良好，不需要吸氧氣，已經使用抗病毒藥物“瑞德西韋”。有消息說，特朗普有輕微發燒，咳嗽。他的夫人梅拉尼亞表示自己有輕微頭痛和咳嗽癥狀。

美國再生元製藥公司表示，在醫生要求下，他們緊急提供了一款正在測試的增強免疫系統的抗體藥物。儘管這款藥物尚未獲國家最終批准，但已向特朗普注射了一劑8毫升。該醫藥公司表示，從初步測試來看，這個針劑可改善癥狀，降低病毒數量，且沒有嚴重的副作用。

之前特朗普在推特上貼出一段自己的視頻，他看去顯得疲倦，但說自己情況良好。然後他再發文，對支持他的人們表示感謝。

冠狀病毒-19在全球已經奪命過百萬，截至本台截稿為止，各國官方記錄的冠狀肺炎死亡人數為1.033.987人。